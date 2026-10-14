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El Wasatch Back registra la primera nevada de la temporada 2026-2027

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 14, 2026 at 1:58 PM MDT
A dusting of snow coats Park City Mountain's Jupiter Peak the morning of Oct. 12, 2026.
Ian Anderson
/
Park City Mountain
Una capa de nieve cubre el pico Jupiter Peak de Park City Mountain la mañana del 12 de octubre de 2026.

El Wasatch Back registró su primer indicio de invierno la mañana del lunes y se prevé que las condiciones invernales continúen hasta el miércoles.

Park City Mountain compartió fotos de Jupiter Peak cubierto por una fina capa de nieve, mientras que Deer Valley Resort reportó algunos copos a primera hora del lunes, aunque todavía sin acumularse sobre el suelo.

En las cumbres más altas de Little Cottonwood Canyon, las reglas de medición de nieve de Alta y Snowbird registraron alrededor de 2 pulgadas (5 cm).

El Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) informó que la humedad remanente de la tormenta tropical Rachel se está combinando con un sistema de tormentas procedente del noroeste del Pacífico, lo que traerá temperaturas más bajas y nieve en las zonas montañosas de Utah.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, señaló que las zonas de mayor altitud podrían continuar registrando acumulación de nieve hasta el miércoles.

"Especialmente en elevaciones a partir de los 8,000 pies (2,438 metros)", explicó. "Sin embargo, la cota de nieve podría descender hasta aproximadamente los 7,000 pies (2,133 metros)".

El servicio meteorológico calcula que podrían caer entre 8 y 14 pulgadas (20 a 35 cm) adicionales, principalmente por encima de los 9,000 pies (2,743 metros), lo que incluye la zona occidental de las montañas Uinta.

La acumulación de nieve podría dificultar el tránsito en carreteras de gran altitud, incluidas las rutas de temporada como el paso de montaña Bald Mountain Pass.

Artículo traducido por María Camperos.
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