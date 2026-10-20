Un juez nombrará a un nuevo defensor público para Kouri Richins.

El juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, concedió este lunes la solicitud de una defensora pública para retirarse como abogada de Kouri Richins.

Amy Fowler ha representado desde junio a la madre de tres hijos del valle de Kamas en un caso pendiente por fraude y delitos financieros. En julio de 2025, los fiscales del condado de Summit acusaron a Richins de 26 cargos graves .

El caso estuvo en pausa mientras Richins enfrentaba el juicio por el asesinato de su esposo. Después de que un jurado la declaró culpable, Richins fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La salida de Fowler se produce tras una carta que Richins envió a Mrazik pidiendo un nuevo abogado en el caso de fraude pendiente.

La carta señala que ambas habían experimentado una "ruptura total en [su] relación abogado-cliente". La misiva se hizo pública el 15 de octubre.

Richins afirma haberse enterado de que Fowler había representado previamente a un testigo del juicio por asesinato en un caso de drogas no relacionado. La testigo era la empleada doméstica de Richins, quien testificó haberle vendido el fentanilo que utilizó para envenenar mortalmente a su esposo.

Richins dice que "confrontó" a Fowler, pero no estuvieron de acuerdo sobre si esto representaba un conflicto de intereses.

La carta plantea otros asuntos, como las "relaciones personales cercanas" que Richins afirma que existen entre su abogada, los fiscales y el juez.

También se quejó de un incidente de conducción en estado de ebriedad ocurrido en 2023, en el que Fowler se declaró culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos de sustancias .

Fowler solicitó retirarse en una audiencia judicial el lunes por la mañana. Mrazik concederá la solicitud una vez que se encuentre un reemplazo.

Es la segunda vez que los abogados abandonan a Richins.

Inicialmente contrató abogados privados para el caso de asesinato, pero e stos se retiraron dos años antes del juicio debido a una "situación irreconciliable e irrenunciable" no especificada.

El tribunal nombró defensores públicos después de eso, ya que Mrazik determinó que Richins no podía pagar su representación legal.

Richins está solicitando un nuevo juicio por asesinato y sostiene su inocencia.

Artículo traducido por María Camperos.

