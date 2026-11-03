El Departamento de Justicia (DOJ) envía 12 observadores electorales a Utah

Mientras los votantes del condado de Salt Lake emiten sus votos este martes, una docena de observadores electorales desplegados por el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump estarán vigilando, según la secretaria del condado, Lannie Chapman.

La agencia federal no reveló cuáles centros de votación observarán sus inspectores. Estos forman parte del millar de observadores electorales que el Departamento de Justicia indicó que está reclutando para supervisar las urnas en los 50 estados.

La atípica medida tiene a algunas autoridades electorales preparándose ante posibles intentos federales de interferir en las contiendas, las cuales se administran a nivel del condado y son certificadas posteriormente por las autoridades locales y estatales. Chapman señaló que está recordando a su personal los derechos tanto de los observadores como de los votantes.

"Estatutariamente, los observadores electorales están permitidos", declaró Chapman. "Tienen reglas y reglamentos que deben cumplir... y nos aseguraremos de no interferir con sus derechos. Sin embargo, nos aseguraremos categóricamente de que no interfieran con nuestros votantes ni los intimiden".

Los 12 observadores electorales son empleados del Departamento de Justicia asignados en Utah, según informó la dependencia a Chapman. Se prevé que vigilen seis centros de votación organizados en parejas.

Un portavoz de la fiscal federal de Utah, Melissa Holyoak, declinó responder a preguntas sobre si los observadores son empleados de su oficina, remitiendo en su lugar las solicitudes de información a funcionarios en Washington.

Lea el artículo completo de Addy Baird y Emily R. Anderson en sltrib.com .

Este artículo se publica a través del Utah News Collaborative, una alianza de organizaciones de noticias en Utah que busca informar a los lectores de todo el estado.

Artículo traducido por María Camperos.

