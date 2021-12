Urban artist Stefy Rose joins us to talk about her work, her inspirations, and shares her recently-debuted single.

Artista Urbana Stefy Rose nos acompaña para hablar de su trabajo, sus inspiraciones, y comparte su recientemente-lanzado sencillo.

https://www.facebook.com/stephanietq

https://www.youtube.com/channel/UC7YEIIPnMgS965TEytjLkdw

https://open.spotify.com/artist/6Na4FEakT6B9WEwFlbpYZ5