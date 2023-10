Eventos en Noviembre/Events in November

Live PC Give PC (3 nov) Cada noviembre, Live PC Give PC reúne a Park City y el condado de Summit en un día de donaciones. Ya sea que viva, trabaje, se quede o juegue aquí, se beneficiará de nuestras organizaciones locales sin fines de lucro locales. ¡Ven a celebrar con nosotros el viernes 3 de noviembre! ¡Todos están invitados a la biblioteca de Park City de 4 a 6:30 pm para una fiesta familiar con música, tacos gratis, chocolate caliente, pintura de caras y juegos! Y los miembros de la comunidad mayores de 21 años están invitados a continuar la celebración en High West Saloon de 8 pm a medianoche. Para todos los detalles, visita: www.livepcgivepc.org

Live PC Give PC (Nov. 3) Every November, Live PC Give PC brings Park City & Summit County together a day of giving. Whether you live, work, stay, or play here, you benefit from our local nonprofits. Come celebrate with us Friday, November 3! Everyone is invited to the Park City Library from 4 - 6:30 pm for a family-friendly party with music, free tacos, hot chocolate, face painting, and games! And members of the community 21+ are invited continue the celebration at High West Saloon from 8 - midnight. For all the details, visit: www.livepcgivepc.org

Aleja a los Vampiros de Energía (2 nov) Los equipos de sustentabilidad de Park City y el condado de Summit organizarán una jornada de puertas abiertas el jueves 2 de noviembre en la biblioteca de Kimball Junction de 4 a 6 p.m. Este evento es gratuito para todas las edades e incluirá puestos interactivos y actividades para niños para enseñar formas asequibles de conservar electricidad, gas y agua en su hogar y asi ahorrar dinero. Conozca a los representantes de servicios públicos locales y aprenda cómo puede obtener reembolsos, créditos fiscales, y ayuda para pagar sus facturas de servicios públicos.

Ward Away Energy Vampires (Nov. 2) Park City and Summit County sustainability teams are hosting an open house on Thursday, November 2 at the Kimball Junction Library from 4-6 pm. This event is free for all ages and will include interactive booths and kid-friendly crafts and activities to teach affordable ways to conserve electricity, gas and water in your home and save money. Meet local utility representatives and learn how you can earn rebates, incentives, and tax credits, and get help paying your utility bills.



Registrarse para la Operación Esperanza (7 y 9 nov) El Centro Cristiano de Park City invita a las familias locales a registrarse para Operación Esperanza. La inscripción se llevará a cabo en persona de 10 am a 6:30 pm el 7 de noviembre en la tienda de segunda mano de Park City para las familias del condado de Summit y el 9 de noviembre en la tienda de segunda mano de Heber Valley para las familias del condado de Wasatch. Reciba un abrigo de invierno nuevo para cada niño participante de 0 a 18 años, hasta agotar tallas y existencias. Traiga una identificación con fotografía y un comprobante de residencia en el condado de Summit o Wasatch. Visite ccofpc.org para obtener más información.

Register for Operation Hope (Nov. 7 & 9) The Christian Center of Park City invites local families to register for Operation Hope. Registration will take place in person from 10 am - 6:30 pm on November 7th at the Park City Thrift Store for Summit County families and on November 9th at the Heber Valley Thrift Store for Wasatch County families. Receive a new winter coat for each participating child aged 0-18, while sizes and supplies last. Please bring a photo ID and proof of Summit or Wasatch county residency. Visit ccofpc.org for more information.



Vacunas gratuitas contra la gripe y el covid para adultos mayores de 60 años (7 nov) El Departamento de Salud del Condado de Summit proporcionará una clínica de vacunación gratuita en el Centro para personas mayores de Park City, ubicado en 1361 Woodside Avenue en Park City. La clínica se llevará a cabo el martes 7 de noviembre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Todos los adultos de 60 años o más son elegibles para recibir las vacunas contra la gripe estacional y el COVID de forma gratuita. Se proporcionarán refrigerios y vales para almuerzo a los destinatarios de las vacunas. Se aceptan visitas sin cita previa, pero se recomienda a los adultos que programen una cita en línea en parkcityseniors.org. Free Flu and Covid Vaccines for Adults 60 and over (Nov. 7) The Summit County Health Department will provide a free vaccination clinic at the Park City Senior Center, located at 1361 Woodside Avenue in Park City. The clinic will be held on Tuesday, November 7, from 2 PM to 6 PM. All adults 60 and over are eligible for free seasonal flu and COVID vaccines. Light snacks and lunch vouchers will be provided to the recipients of the vaccines. Walk-Ins are accepted, but adults are encouraged to make an appointment online at parkcityseniors.org.

Grupo de apoyo para cuidadores (Nov. 17) Se llevará a cabo un grupo de apoyo para cuidadores de personas con demencia y otras enfermedades el 17 de noviembre a la 1:00 pm en la biblioteca de la Iglesia Episcopal de St. Luke. Este grupo de apoyo ofrece un espacio seguro, receptivo y confidencial donde puede compartir y recibir apoyo en sus sentimientos, así como beneficiarse de recursos y educación. Confirme su asistencia a pam.archbold@yahoo.com.

Caregivers’ Support Group A support group for caregivers of people with dementia and other illnesses will be held on Nov. 17, Dec. 1 and Dec. 15 at 1:00 pm at St. Luke's Episcopal Church in the library. This support group offers a safe, accepting, and confidential space where you can share and be supported in your feelings as well as benefit from resources and education. Please RSVP to pam.archbold@yahoo.com.



Regístrese para "Junior Jazz" Baloncesto en Basin Recreation ¡La inscripción está abierta para “Junior Jazz” Baloncesto con Basin Recreation para jugadores de 3.° a 9.° grado que buscan desarrollar habilidades, practicar buen espíritu deportivo y divertirse! La Liga se llevará a cabo del 9 de enero al 10 de marzo y las evaluaciones de ubicación se llevarán a cabo la semana del 2 de enero. Puede encontrar información sobre los días, horarios y ubicaciones de la división en nuestro software de recreación. Obtenga más información y regístrese en línea en Basinrecreation.org o llame al (435) 655-0999. Register for Junior Jazz Basketball at Basin Recreation Registration is open for Jr. Jazz Basketball with Basin Recreation for players in 3rd through 9th grades who are looking to develop skills, practice good sportsmanship, and have fun! The League runs January 9 through March 10, and placement evaluations will be held the week of January 2. Information concerning division days, times, and locations can be found on our recreation software. Get more information and register online at basinrecreation.org or call (435) 655-0999.