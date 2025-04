El referéndum sobre Dakota Pacific en el condado de Summit puede incluirse en la boleta electoral, según el abogado del condado

El esfuerzo por revocar un controvertido desarrollo en Kimball Junction puede proceder legalmente, dijo la fiscal adjunta del condado, Helen Strachan, en una carta a los patrocinadores del referéndum el 13 de enero, tras revisar la ley estatal de uso del suelo.

En diciembre, el Consejo del Condado de Summit votó 4-1 para permitir que Dakota Pacific Real Estate construya más de 800 unidades de vivienda y colabore con el condado en la expansión de un centro de tránsito, un estacionamiento para compartir vehículos, una plaza cívica y un puente peatonal en el oeste de Kimball Junction.

La ley estatal que regula el proceso de referéndum indica que el voto en contra del consejero Roger Armstrong fue lo que permitió a siete residentes solicitar una votación a nivel del condado.

“Estoy seguro de que habrá una solución legislativa para esto, y no sé cómo se verá,” dijo Armstrong antes de la votación del 18 de diciembre. “No me gustan los matones, y creo que de vez en cuando hay que golpear a un matón en la cara. Ahora bien, puede que te derrote y aún así te quite el dinero del almuerzo, pero tal vez te sientas mejor contigo mismo.”

La principal preocupación expresada por los residentes en las audiencias públicas fue el tráfico. Dicen que el problema del congestionamiento debe abordarse antes de construir más viviendas en Kimball Junction, no durante ni después de la construcción.

Ahora, el gerente del condado de Summit, Shayne Scott, dijo que los patrocinadores deberán reunir cerca de 5,000 firmas para llevar el desarrollo a la próxima boleta electoral general.

Connor Thomas / KPCW Los residentes del condado de Summit observan y hacen fila para comentar durante la audiencia pública final sobre la controvertida propuesta de desarrollo de Dakota Pacific Real Estate en Kimball Junction, el 7 de noviembre de 2024.

"Ellos tienen que conseguir el 16% de los votantes registrados para firmar la petición y someter el tema a referéndum", dijo Scott. Hay aproximadamente 30,000 votantes en el condado .

Además, ese 16% debe provenir de diferentes regiones del condado. El condado está dividido en cuatro regiones de votación , y la ley de Utah exige que las firmas representen el 16% de los votantes en tres de las cuatro regiones.

Las cuatro regiones de votación no coinciden exactamente con Park City, Snyderville Basin, North Summit y South Summit. Todas incluyen partes de Snyderville Basin.

Incluso si el referéndum no tiene éxito, afecta el cronograma de construcción porque, según Scott, la votación ocurriría en noviembre de 2026.

El siguiente paso requerido por la ley estatal es que el departamento financiero del condado informe sobre el costo que el referéndum podría tener para el condado y los contribuyentes.

Scott dijo que el informe incluirá algunos de los "beneficios comunitarios" que Dakota Pacific prometió pagar al condado de Summit, unos 4 millones de dólares que, según él, se perderán si el referéndum tiene éxito.

El desarrollador también había dicho que su proyecto movería el problema del tráfico en Kimball Junction a la cima de las prioridades del Departamento de Transporte de Utah.

"¿Cómo cuantificamos la solución a la ruta estatal 224 que no sucederá? ¿Cómo lo hacemos?" dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Ahora, no puedo decir que no va a suceder solo porque pase el referéndum, pero está en peligro. Y eso es algo que nos preocupa mucho desde el nivel del personal."

No está claro cómo reaccionará el estado legislativamente al referéndum. La Legislatura de Utah aprobó previamente leyes para acelerar el desarrollo de Kimball Junction en 2022 y 2023.

El personal del condado de Summit dice que hay hasta 30 proyectos de leyes sobre uso de tierras y desarrollo en proceso para la sesión general de 2025, que comienza el 21 de enero. Según Scott, los proyectos de ley cambiarían la autoridad sobre el uso de tierras al estado, alejándose de los condados y las ciudades.

Artículo traducido por Connor Hollison