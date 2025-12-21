Pista de hielo de Park City vandalizada en medio de un cálido inicio de invierno

Park City ha mantenido dos pistas de hielo al aire libre en City Park cada invierno durante los últimos cinco años.

El coordinador de operaciones, Mike Diersen, instala las pistas cada temporada. Antes de que pudiera terminar, dijo que alguien vandalizó una de las futuras pistas de hielo.

“Alguien entró por la fuerza, arrancó una de las puertas que yo había colocado para evitar que la gente entrara hasta que las pistas estuvieran listas”, comentó. “Irrumpieron y luego le hicieron un agujero a una de las pistas”.

El agujero en el revestimiento de la pista significa que no puede retener el agua que la madre naturaleza eventualmente congela para crear la superficie de patinaje.

Diersen dijo que ahora la pista tiene que drenarse para poder parchar el agujero y volver a llenarla, con la esperanza de que se congele este invierno.

Kristine Weller / KPCW Las pistas de hielo de City Park en Park City.

Él está pidiendo a los residentes locales que tengan paciencia ante el clima inusualmente cálido.

“Estas son capas de hielo natural, por lo que la madre naturaleza me ayuda a congelarlas. Así que cuando el clima es tan cálido como ahora, simplemente no podemos tener las pistas abiertas”, dijo. “Solo le pido al público que, si ve algo, diga algo”.

Entre el vandalismo y las temperaturas más cálidas, Diersen señaló que no está claro cuándo estarán listas las pistas de hielo para los patinadores.

Artículo traducido por Connor Hollison