Un hombre del valle de Kamas muere ahogado mientras navegaba en Flaming Gorge

Los agentes del condado de Daggett informaron que Brad Flinders, de 68 años y residente de Kamas, fue reportado como desaparecido el 18 de diciembre tras salir a navegar en el embalse de Flaming Gorge, al norte de Vernal.

Autoridades del condado, estatales y federales realizaron una búsqueda durante toda la noche y encontraron a Flinders sin vida cerca de su embarcación volcada en la orilla, en la zona de Jug Hollow.

En un comunicado de prensa del 22 de diciembre, la oficina del sheriff confirmó que Flinders murió por ahogamiento. No se está llevando a cabo ninguna investigación adicional.

Flinders había estado acampando y pescando en la marina de Lucerne Valley, cerca de Manila, Utah.

El departamento recomienda a cualquier persona que realice actividades recreativas en las aguas de Utah que utilice chalecos salvavidas. Los agentes no precisaron si Flinders llevaba uno puesto.

Él fue educador de música durante varios años en el Distrito Escolar de South Summit.

