Un hombre del valle de Kamas muere ahogado mientras navegaba en Flaming Gorge

KPCW | By Connor Thomas
Published December 29, 2025 at 3:14 PM MST
Boaters move along Flaming Gorge Reservoir, Friday, Aug. 5, 2022, in the northeastern corner of Utah. The federal government created the waterbody in 1964 by damming the Green River near the Utah-Wyoming line as part of the Colorado River Storage Project.
Rick Bowmer
/
AP
Varios navegantes se desplazan por el embalse de Flaming Gorge el viernes 5 de agosto de 2022, en el extremo noreste de Utah. El gobierno federal creó este cuerpo de agua en 1964 al represar el río Green cerca del límite entre Utah y Wyoming como parte del Proyecto de Almacenamiento del Río Colorado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Daggett encontró al profesor de música del condado de Summit tras una búsqueda que duró toda la noche.

Los agentes del condado de Daggett informaron que Brad Flinders, de 68 años y residente de Kamas, fue reportado como desaparecido el 18 de diciembre tras salir a navegar en el embalse de Flaming Gorge, al norte de Vernal.

Autoridades del condado, estatales y federales realizaron una búsqueda durante toda la noche y encontraron a Flinders sin vida cerca de su embarcación volcada en la orilla, en la zona de Jug Hollow.

En un comunicado de prensa del 22 de diciembre, la oficina del sheriff confirmó que Flinders murió por ahogamiento. No se está llevando a cabo ninguna investigación adicional.

Flinders había estado acampando y pescando en la marina de Lucerne Valley, cerca de Manila, Utah.

El departamento recomienda a cualquier persona que realice actividades recreativas en las aguas de Utah que utilice chalecos salvavidas. Los agentes no precisaron si Flinders llevaba uno puesto.

Él fue educador de música durante varios años en el Distrito Escolar de South Summit.

Artículo traducido por Connor Hollison
Connor Thomas
KPCW Reporter
