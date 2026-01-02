Park City Mountain reabre el ascenso por cuenta propia (uphilling) en Homerun

La portavoz de Park City Mountain, Bailey Quinn, explicó que la reapertura del terreno para ascenso requirió una "coordinación cuidadosa" este invierno debido al clima inusualmente seco y cálido.

"Hasta hace poco, el equipo de operaciones de la montaña necesitaba utilizar partes de la ruta de ascenso designada, lo que no habría permitido un tránsito seguro", señaló.

El ascenso ya está abierto y es gratuito, en un horario de 6:00 p. m. a 8:00 a. m. Un nuevo semáforo cerca del corral de la escuela de esquí, visible desde el estacionamiento First Time, estará en verde cuando el ascenso esté permitido y en rojo cuando esté cerrado.

Los esquiadores y practicantes de snowboard pueden subir hasta Angle Station por las pistas Homerun y Lower Silver Skis. La ruta de descenso es la misma, pero a la inversa.

Está prohibido desviarse de Homerun o Lower Silver Skis. Existen numerosos peligros fuera del horario normal de operación en la montaña, incluyendo máquinas pisanieves con cabrestante (winch cats), mangueras de fabricación de nieve enterradas y detonadores de avalanchas.

El complejo turístico indica que otra infracción común es llevar perros. Se permiten perros de servicio.

Se pide a quienes suben que se mantengan a la izquierda del esquiador durante el ascenso y que utilicen una lámpara frontal y ropa de alta visibilidad.

Como novedad para este año, el complejo ha implementado alertas por mensaje de texto para los usuarios. Para registrarse, envíe la palabra “uphill” al (435) 244-1769.

La política completa de ascenso de Park City Mountain está disponible en su sitio web.

Artículo traducido por Connor Hollison