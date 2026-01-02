Inversores de Wohali superan desafíos en el tribunal de quiebras de Utah

La empresa privada EB5AN, que ayuda a administrar un programa federal de inversores inmigrantes, busca asegurar su participación en un asediado complejo de golf del condado de Summit.

En una solicitud judicial del 12 de diciembre, pidió a un juez federal de quiebras que declare de una vez por todas que EB5 y sus clientes son los primeros en la fila para recibir pagos por parte de Wohali en Coalville.

Esto ocurre mientras el empresario de Park City, Doug Bergeron, ofrece prestar dinero al complejo para ayudarlo a reestructurarse, lo que potencialmente lo colocaría a él al frente de la fila.

Él compró cerca de $3,000 de la deuda de Wohali para obtener personería en sus procedimientos de quiebra, tras anunciar el año pasado su intención de comprar y continuar desarrollando el complejo.

Hasta ahora, EB5 ha ofrecido los mejores términos de préstamo, según el síndico designado por el tribunal. El síndico está guiando a Wohali a través de la quiebra en representación de sus propietarios, algunos de los cuales se están demandando entre sí .

Sin embargo, los abogados de Bergeron, incluidos los del bufete de Nueva York Sullivan & Cromwell, y los abogados de las personas que compraron lotes para viviendas en Wohali han criticado a EB5 en el tribunal .

Caracterizaron a los inversores que representa EB5AN como prestamistas de Wohali principalmente para obtener tarjetas de residencia (green cards), sin necesidad ni expectativa de reembolso.

El Programa de Inversores Inmigrantes EB-5 tiene como fin ayudar a que los proyectos en EE. UU. obtengan financiamiento asequible ofreciendo el estatus de residencia permanente a inversores extranjeros. Wohali aseguró un préstamo de casi $80 millones a través del programa; EB5 afirma que se le debe eso y millones más en intereses.

Las identidades de los inversores no se conocen, ya que el programa federal es confidencial.

No obstante, el gerente de EB5AN, Mike Schoenfeld, dijo a KPCW que los inversores en el programa suelen ser familias de países con grandes poblaciones que podrían tener un límite anual o cuota de visas.

Dijo que, a veces, los inversores ya están en los EE. UU. o tienen hijos en universidades estadounidenses y buscan una forma de quedarse a largo plazo.

El programa requiere que cada inversor inmigrante gaste al menos $800,000 y cree 10 empleos relacionados con el proyecto. Schoenfeld dice que esa es una gran cantidad de dinero para la mayoría, y estarían ansiosos por recuperarla.

EB5AN publicó una entrada de blog a finales del año pasado explicando a sus inversores los caminos para recuperar su dinero.

El blog también proporciona una explicación de por qué Wohali se quedó sin dinero en primer lugar.

“Muchos desafíos empresariales pueden afectar un proyecto como este, pero EB5AN cree que los problemas específicos de Wohali surgieron de las ventas lentas y la elección del desarrollador de priorizar el gasto principalmente en infraestructura y servicios”, afirma.

Según el blog, el campo de golf de 18 hoyos de Wohali está terminado y un campo ejecutivo y algunas casas adosadas están parcialmente construidos. Tiene permitido construir más de 400 unidades de vivienda de varios tipos.

El desarrollo se detuvo una vez que el complejo solicitó las protecciones de quiebra del Capítulo 11 en agosto. El blog afirma que eso fue probablemente en respuesta al intento de EB5 de ejecutar la hipoteca de Wohali.

Todas las partes deben regresar al tribunal de quiebras a finales de este mes para ver quién podrá prestarle a Wohali el dinero que necesita para reestructurarse. El fallo judicial posterior puede afectar quién esté en la mejor posición para cobrar o ejecutar la propiedad.

Según el testimonio ante el tribunal, es probable que Wohali sea subastado en la primavera.

Artículo traducido por Connor Hollison