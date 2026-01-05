Atleta de luge de Park City busca competir en los Juegos Olímpicos de 2026

Ashley Farquharson comenzó en el luge a través de un programa extracurricular de la Youth Sports Alliance cuando tenía 11 años.

El programa se inició después de los Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City para aumentar el número de niños involucrados en deportes de invierno y continuar el legado de los Juegos en el área.

“Simplemente nos llevaban a la pista cada semana durante un mes más o menos, nos daban unas coderas y nos lanzaban colina abajo”, dijo Farquharson. “De hecho, mi hermano mayor había empezado un par de años antes que yo, y me pareció la cosa más genial del mundo”.

Fue un comienzo poco tradicional en comparación con otros atletas de luge de todo el mundo. Otros suelen ser reclutados a través de eventos donde se instalan rampas sobre asfalto en varios pueblos. Los niños que muestran potencial son invitados luego a campamentos de luge.

En las competiciones de luge, los atletas compiten sobre hielo utilizando la misma pista que el bobsled. Los corredores comienzan en posición sentada y se impulsan desde la línea de salida usando los brazos. Bajan con los pies por delante, utilizando los hombros y los pies para dirigir el trineo.

Farquharson dijo que, sin la Youth Sports Alliance, probablemente nunca habría probado el luge. Pero empezó a competir en el escenario mundial con apenas 16 años y ahora, a los 26, ostenta múltiples títulos internacionales y compitió en los Juegos Olímpicos de 2022.

Pavel Golovkin / AP Ashley Farquharson, de los Estados Unidos, finaliza la tercera manga de luge individual femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, el martes 8 de febrero de 2022, en el distrito de Yanqing en Pekín.

Se unió a otros nativos de Park City, como el patinador de velocidad Casey Dawson y el esquiador alpino Jared Shumate, en el escenario mundial.

“Casey Dawson, Jared Shumate y yo fuimos como los primeros niños de la YSA en ir a las Olimpiadas, y todo el mundo estaba enloqueciendo; ahora somos tantos, que es genial ver cómo todo eso rinde frutos”, comentó Farquharson.

Ahora, Farquharson aspira a llegar nuevamente a los Juegos Olímpicos, y afirma que este año es diferente.

Para las Olimpiadas de Pekín 2022, Farquharson dijo que no tenía el lugar asegurado y tuvo que trabajar duro para ganarlo. Además, los protocolos por la pandemia de COVID-19 seguían vigentes, lo que dificulta la competición. Ahora, es una de las favoritas para competir en Italia el próximo febrero.

Farquharson mencionó que los atletas probaron la pista olímpica de 2026 en noviembre, ya que los organizadores de los Juegos están obligados a permitir que los corredores realicen al menos 36 descensos antes de las competencias. Sin embargo, la construcción de la pista tomó más tiempo de lo esperado.

“El país más afectado fue Italia. Realmente desperdició lo que habría sido una ventaja de pista local, porque los atletas italianos no han tenido la cantidad de entrenamiento que normalmente tendrían en una situación como esta”, explicó Farquharson.

Farquharson compara su deporte con las carreras de Fórmula 1, ya que ambos siguen el mismo calendario: un día de viaje, un par de días de entrenamiento, una carrera de clasificación y luego la carrera real. Los diseños de los trineos, al igual que los de los autos de F1, también son secretos de estado.

“Todos cubren sus trineos porque otros entrenadores literalmente se acercan y toman fotos para medir los ángulos”, dijo Farquharson. “Nuestros trineos son fabricados totalmente a medida por nosotros, y nuestro programa de investigación y desarrollo está constantemente a toda marcha intentando hacerlos más rápidos”.

Mencionó que el equipo de luge de EE. UU. se asoció recientemente con NASCAR para trabajar en la aerodinámica. Cuentan con científicos del hielo que estudian diferentes materiales y recubrimientos para las cuchillas de los trineos para determinar cómo reducir la fricción a nivel molecular.

“Luchamos por milésimas de segundo, y personalmente me he quedado fuera del podio por milésimas en varias ocasiones”, afirmó Farquharson.

El último evento clasificatorio para el luge es el 17 de enero, tras el cual se nombrarán los atletas del equipo olímpico de luge de EE. UU. 2026. Farquharson espera no solo competir en Italia, sino llevarse a casa una medalla.

Matthias Schrader / AP Ashley Farquharson, de los Estados Unidos, compite durante la carrera de sprint femenino en la Copa del Mundo de Luge en Igls, cerca de Innsbruck, Austria, el sábado 7 de diciembre de 2024.



Y con el regreso de los Juegos Olímpicos de Invierno a Utah en 2034, Farquharson dijo que no puede descartar intentar participar también en esos Juegos.

“Sería simplemente increíble, un momento de círculo completo tan genial el poder competir aquí, donde empecé”, comentó.

Aunque Farquharson tendría 34 años en el momento de esos Juegos, muchos atletas de luge siguen siendo competidores de élite después de los 30 años, ya que es un deporte basado en la experiencia.

Artículo traducido por Connor Hollison