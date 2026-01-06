Nuevo alcalde y concejales de Park City prestan juramento

Alrededor de 80 residentes locales de todas las edades desafiaron el frío para ver a Park City juramentar a su nuevo alcalde y al concejo municipal.

Con la nieve recién caída como telón de fondo, el ahora exconcejal Ryan Dickey, la titular Tana Toly y el recién llegado Diego Zegarra prestaron juramento el lunes por la tarde en Bob Wells Plaza.

La ceremonia comenzó con una apertura a cargo de las dos hijas del alcalde electo Dickey y los sobrinos de Toly.

“Estoy muy orgullosa de mi papá”, dijo la hija mayor de Dickey, “Y de mi tía”, intervino la sobrina de Toly, “Y de nuestro amigo Diego”, dijeron todos los niños al unísono.

Toly fue la primera en prestar juramento ante la alcaldesa saliente Nann Worel. Toly agradeció a la comunidad por otorgarle un segundo mandato de cuatro años en el concejo. Dijo que Park City es su hogar en el sentido más profundo, ya que su familia ha estado aquí por generaciones.

Kristine Weller / KPCW Las dos hijas del alcalde electo Ryan Dickey y los sobrinos de Tana Toly inician la ceremonia de juramento del alcalde y los concejales de Park City con unas palabras el 5 de enero de 2026.

Toly dijo a los presentes que planea fortalecer las alianzas comunitarias y asegurar que Park City siga siendo un lugar donde la gente pueda vivir y trabajar.

“Si la lluvia durante las vacaciones de Navidad nos enseñó algo, es la necesidad de resiliencia económica. No podemos depender de una sola temporada o de un solo modelo”, afirmó. “Apoyar a nuestros adultos mayores, fortalecer Main Street, ayudar a las familias a prosperar y asegurar que los negocios locales puedan resistir el cambio es esencial para mantener fuerte a Park City”.

Zegarra fue el siguiente en prestar juramento; es un recién llegado al concejo. Nacido en Perú, Zegarra dijo que su experiencia en Park City le ha enseñado que la comunidad es algo que se construye, no algo que se hereda.

Dijo que está listo para ponerse a trabajar en los problemas más importantes de la zona.

“Debemos enfrentar los desafíos que tenemos ante nosotros: la asequibilidad de la vivienda, el transporte, el dinamismo económico; todos requieren imaginación y colaboración”, dijo Zegarra. “Lo que me da esperanza es saber que esta comunidad tiene la capacidad de estar a la altura del momento”.

Finalmente, Dickey prestó el juramento al cargo. Es el nuevo alcalde de Park City, sucediendo a Worel, quien no se postuló para la reelección.

Dickey dijo que fue Worel quien le recomendó postularse para alcalde, y que pensó mucho la decisión. Tras una profunda reflexión, dijo que decidió que el gobierno local no solo importa, sino que hoy importa más que nunca.

“Cuando parece que el gobierno lejano en Washington ya no parece trabajar para la gente, y a veces las instituciones no parecen estar cumpliendo con las personas como antes lo hacían, creo que es el gobierno local el que es fundamental para la solución de estos problemas de nuestro tiempo”, dijo Dickey.

Dijo que él y el concejo tomarán medidas en proyectos de gran envergadura, incluidos Bonanza Park, el corredor de la 248, la reurbanización de Main Street, las alianzas para viviendas de la fuerza laboral y más.

“Estoy muy emocionado de trabajar con ellos y de ayudar a liderar. Diego, bienvenido a nuestra pequeña familia de cinco, mayoritariamente funcional”, dijo Dickey ante una multitud que reía. “Viene otro en camino, estamos en espera, así que eso va a ser emocionante”.

El concejo designará a otro miembro del concejo a finales de este mes para ocupar el asiento vacante de Dickey.

El nuevo concejo municipal llevará a cabo su primera reunión ordinaria el jueves a las 5:30 p.m. en el Ayuntamiento.

Artículo traducido por Connor Hollison