Oakley conservationista y cineasta anuncia su candidatura a la Cámara de Representantes de Utah.

El residente de Oakley dice que no quiere postularse para un cargo público ni ser un político de carrera.

Zeppelin Zeerip, quien se describe a sí mismo como progresista, dice que se postula para el Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah por obligación, ya que le preocupa la trayectoria actual de los Estados Unidos.

“Solo soy un tipo común. Soy snowboarder, cazador, cineasta, esposo, y siento que es mi obligación dar un paso al frente, alzar la voz, representar a mi comunidad local y tomar medidas”, dijo Zeerip a KPCW. “Creo que no es momento de quedarse al margen”.

Zeerip se describe a sí mismo como un conservacionista y dijo que es un defensor de las tierras públicas.

Dijo que los esfuerzos recientes de los funcionarios electos de Utah para transferir o vender tierras federales al estado o a entidades privadas motivaron su decisión de postularse. Zeerip señaló que eso casi siempre resulta en una reducción del acceso público.

Zeerip también quiere tomar medidas sobre la asequibilidad, no solo en el frente de la vivienda. Citó los aranceles y el vencimiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) que están elevando las primas de seguros para millones de personas, algunas de las cuales están decidiendo quedarse sin cobertura.

“Somos uno de los únicos países del primer mundo que no tiene un sistema de Medicare para Todos o un programa nacionalizado de atención médica. Eso me preocupa profundamente. La otra cosa que realmente me preocupa es el Gran Lago Salado”, dijo Zeerip. “Nuestra legislatura estatal no está tomando medidas concretas para abordar el descenso de los niveles del lago, lo que afectará a todos en nuestro estado con mayores niveles de polvo, arsénico en el polvo y una disminución de la calidad del aire”.

Residente de Utah desde 2012, sus películas incluyen “The Ground Between Us”, “All Bodies on Bikes”, “Apayauq” y “Arctic Alchemy”.

Zeerip se postula como demócrata, lo que significa que se enfrentará al alcalde saliente de Oakley, Zane Woolstenhulme, por la nominación del partido para el Distrito 4.

El Distrito 4 de la Cámara de Representantes de Utah cubre los condados de Rich y Morgan y la mayor parte del condado de Summit, a excepción de lo que es Park City y Summit Park.

Actualmente el cargo lo ocupa la representante republicana titular Tiara Auxier, del condado de Morgan, quien busca la reelección. Dos contendientes republicanos se registraron recientemente, ambos del área de Park City: Brandi Connolly y Kris Campbell.

Artículo traducido por Connor Hollison