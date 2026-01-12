Detective del condado de Summit anuncia su candidatura para sheriff del condado de Wasatch

Eric Mainord ha pasado más de 15 años en la aplicación de la ley y los últimos cuatro años como detective en la división de delitos mayores de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit.

El residente de Heber City dijo que decidió postularse para sheriff del condado de Wasatch porque cree que puede mejorar la cultura del departamento y forjar buenas relaciones con los residentes locales y las agencias del orden en toda la región de Wasatch Back.

“Si logras que los oficiales estén felices y entusiasmados de estar allí y disfruten de su trabajo, y que les guste venir a trabajar, creo que eso se traducirá hacia la comunidad”, afirmó.

Él quiere emular el estilo de liderazgo que ha visto en el condado de Summit, donde dice que los oficiales se enfocan en tratar a los locales con respeto y manejar los casos “como si nuestra propia abuela fuera la víctima”.

Mainord disfruta del trabajo de investigación y se encuentra entre los detectives que han investigado el caso de Kouri Richins. La mujer de Kamas enfrenta cargos de asesinato en relación con la muerte de su esposo y será sometida a juicio en febrero.

Mainord dijo que su experiencia en investigación podría ser un activo para la Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch.

“Hemos estado involucrados en muchos casos importantes aquí en los últimos años y hemos tenido muchas oportunidades de profundizar realmente y hacer un trabajo policial fantástico”, comentó. “Esa investigación de Richins les dio a nuestros oficiales en Summit la oportunidad de adentrarse en el aspecto de la informática forense, y eso es algo más de lo que sería un gran defensor de llevar al condado de Wasatch”.

De ser elegido, el republicano dijo que priorizará la creación de asociaciones sólidas con las fuerzas del orden del condado de Summit, Park City y Heber City. Dijo que su estilo de liderazgo es transparente y práctico.

“Si fuera elegido sheriff, me verían en los cruces peatonales, en las escuelas y afuera en la comunidad”, aseguró.

Mainord dijo que le gustaría mejorar la retención de personal para que la oficina del sheriff no tenga que depender de tantas horas extras. También le gustaría analizar detenidamente el presupuesto y asegurarse de que la oficina esté funcionando sin problemas antes de solicitar aumentos de financiamiento.

“Este condado merece lo mejor de lo mejor, y creo que podemos lograrlo”, afirmó.

El sheriff titular Jared Rigby se postula para la reelección. Hasta el mediodía del jueves 8 de enero, el director de Gestión de Emergencias del Condado de Wasatch, Jeremy Hales, también había entrado en la contienda.

Artículo traducido por Connor Hollison