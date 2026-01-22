El condado de Summit rastrea proyectos de ley que afectan el control local del uso de la tierra

El Proyecto de Ley de la Cámara (House Bill) 184 es una de las respuestas de la Legislatura de Utah al llamado del gobernador para construir 35,000 nuevas viviendas iniciales para 2028, según la subgerente del condado de Summit, Janna Young.

"La premisa de este proyecto de ley es permitir un cambio en la zonificación sin pasar por el proceso de audiencia pública, específicamente para viviendas iniciales, las cuales definen como casas vendidas al precio promedio de compra de la zona", comentó en el programa Local News Hour de KPCW el 19 de enero.

Los órganos legislativos locales aún conservan el poder final de decisión sobre la zonificación. Sin embargo, para Young, las audiencias públicas son una parte fundamental del control local.

"Creo que podemos estar de acuerdo con el gobernador y con la Legislatura en que la asequibilidad es un problema. Hemos estado trabajando para abordar esto localmente, y la ciudad también lo ha hecho por muchos, muchos años", afirmó Young.

Los funcionarios gubernamentales suelen rastrear los precios medianos de las viviendas para excluir los valores atípicos extremadamente caros. Según expertos en políticas estatales , el precio mediano de una vivienda en el condado de Summit superó los $1.6 millones en 2024. El HB184, en cambio, utiliza el precio medio.

"Tampoco sentimos que este enfoque realmente logre los resultados que ellos esperan, a nivel de política pública", dijo Young. "Si observamos nuestra comunidad, donde tenemos un costo de vida tan alto, el 'precio promedio de compra de la zona' es demasiado elevado para cualquier familia joven o nuevos propietarios".

La Sesión General de 2026 comenzó el 20 de enero y se extenderá hasta marzo. La mayoría de los proyectos de ley, incluido el HB184, aún no han sido revisados por comités y es probable que sean modificados antes de ser votados.

Young señaló que los líderes del condado también están esperando ver si se vuelve a presentar un proyecto de ley para crear la Agencia de Desarrollo Beehive.

El año pasado, The Salt Lake Tribune la calificó como la autoridad estatal de desarrollo "para gobernar a todas". Habría tenido el poder de crear hasta tres desarrollos de "impacto comunitario significativo" cada año. Según Young, hay conversaciones en el Capitolio sobre su regreso, tal vez en una forma más reducida.

