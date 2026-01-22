Los líderes del Festival de Cine de Sundance reflexionan y miran hacia el futuro mientras comienza el último evento en Park City

El director y actor Robert Redford fundó el Festival de Cine de Sundance en 1978 en un esfuerzo por atraer a más cineastas a Utah.

Redford disfrutó de una exitosa carrera como actor y director, pero reconoció que la industria estaba dominada por los grandes estudios, lo que impedía que muchos cineastas talentosos recibieran las oportunidades que merecían.

"Podía ver y sentir que había otras voces allá afuera y otras historias que contar", dijo una vez , "pero no se les estaba dando una oportunidad".

La hija de Redford, Amy Redford, dijo que el festival comenzó de forma modesta.

"Cuando era pequeña, teníamos que pararnos en la calle y rogar a la gente que viniera a ver, ya sabes, algunas películas en blanco y negro de las que nadie había oído hablar", comentó.

Dijo que, intencionalmente, era difícil acceder a él, pero luego empezó a aparecer más y más gente. El festival es ahora el festival de cine independiente más grande del país.

"Mucho de eso es un testimonio de la forma en que los artistas nos guían y abren portales de comprensión", dijo Amy Redford.

El festival de este año es agridulce, ya que Robert Redford, quien falleció por causas naturales en septiembre, no está presente por primera vez. El director del festival, Eugene Hernandez, dijo que es por eso que la idea de Robert Redford de que "todos tienen una historia" se ha convertido en el tema central.

El festival organizará varios eventos para recordar a Redford y las películas por las que Sundance se ha dado a conocer.

También es un momento de transición: el evento se trasladará a Boulder, Colorado, el próximo año. Aunque el festival nació en Park City, Hernandez afirmó que su misión, visión y valores viajarán con él a dondequiera que vaya.

Y a pesar de la reubicación del festival, Hernandez dijo que Park City seguirá siendo el ancla del Instituto Sundance. El instituto continuará su labor de apoyo a los artistas a través de laboratorios, becas y otros programas, y es posible que haya nuevos eventos en el horizonte.

"He tenido tantas conversaciones excelentes, ya sea con Aldy Milliken del [Centro de Arte] Kimball o con algunos de los nuevos funcionarios locales, sobre las formas en que queremos hacernos presentes", dijo Hernandez. "Queremos ser parte y seguir siendo parte no solo de Park City, sino de la comunidad de Utah en general".

En cuanto al corazón del festival, Amy Redford espera que la gente recuerde a su padre por su "bondad, curiosidad y falta de pensamiento jerárquico".

"Era juguetón y curioso, y creo que cualquiera que haya interactuado con él en cualquier nivel sabe que era un tipo bastante accesible", dijo. "La forma en que veía el mundo era que todo el mundo es importante".

El festival estará en Park City hasta el 1 de febrero.

Artículo traducido por Connor Hollison