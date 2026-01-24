El Distrito Escolar de Park City abre sus centros de preescolar a estudiantes fuera de su zona de residencia por primera vez

La Junta de Educación del Distrito Escolar de Park City votó durante su reunión del martes para abrir la inscripción de preescolar a unos 30 estudiantes que residen fuera de los límites del distrito.

La superintendente Lyndsay Huntsman señaló que el distrito anticipa la aceptación de entre 15 y 20 niños de fuera del distrito para el año escolar 2026-2027.

"Parte de esta inscripción abierta es para llenar nuestro preescolar a su máxima capacidad. En este momento, hemos recibido unas 180 solicitudes y queremos superar la cifra de 200", comentó el jueves en el programa Local News Hour de KPCW.

El periodo de inscripción para familias de fuera del distrito se abrirá por orden de llegada a partir del 28 de enero a las 7 a.m. La inscripción abierta cerrará el 6 de febrero a las 4 p.m.

Las cuatro escuelas primarias de Park City ofrecen opciones de día completo y medio día para niños de 3 y 4 años. Los programas de día completo funcionan de lunes a jueves de 8:10 a.m. a 3:05 p.m., y los viernes de 8:10 a.m. a 12:30 p.m. La matrícula es de 950 dólares al mes.

Los programas de medio día son de lunes a viernes de 8:10 a.m. a 11:15 a.m. La matrícula es de 475 dólares al mes.

Las familias pueden recibir descuentos en la matrícula dependiendo de su ingreso medio en el área.

Huntsman destaca que el programa no cuenta con financiamiento estatal, razón por la cual hubo un aumento en la matrícula.

"Aportamos 1.5 millones de dólares de fondos locales al preescolar", afirmó. "Para ofrecer un programa de preescolar de alta calidad, es necesario poder compensar algunos de esos costos, y las investigaciones muestran que cuando se invierte temprano, los resultados son increíblemente positivos".

Una vez que los estudiantes de fuera de los límites sean aceptados en el distrito, Huntsman dijo que el objetivo es educarlos hasta su graduación.

Encuentre el enlace para solicitar plaza aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison