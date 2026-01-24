El Distrito Escolar de Park City afirma que está cumpliendo con las regulaciones estatales tras el vertido ilegal de agua

La demolición de la escuela secundaria Treasure Mountain comenzó en septiembre de 2025 para dar paso a nuevas instalaciones atléticas, que incluyen dos campos de fútbol, ocho canchas de tenis y campos de sóftbol y béisbol a lo largo de Kearns Boulevard.

El 10 de octubre, el contratista del proyecto informó al Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) sobre un posible vertido ilegal de agua, lo que dio inicio a una investigación. Según un informe compartido por el distrito , ese día se bombearon decenas de miles de galones de agua hacia el cercano Silver Creek.

Sin embargo, un correo electrónico enviado ese mismo día por el antiguo consultor ambiental del proyecto, R&R Environmental, al contratista Hogan & Associates Construction (el gerente del proyecto), a dos líderes del distrito y a reguladores federales y estatales, sugiere que pudo haber más de un incidente de vertido ilegal.

R&R escribió: "Nuestro técnico en el sitio identificó una descarga superficial desde el lugar hacia Silver Creek. Como se indicó por escrito al inicio de este proyecto, este tipo de descarga no está permitida. Tras una investigación más profunda, identificamos que ha habido una descarga de agua que pasó desapercibida desde casi el comienzo del proyecto".

La superintendente del Distrito Escolar de Park City, Lyndsay Huntsman, refuta esto, afirmando que solo ocurrió un incidente de vertido de agua.

"Hay informes de que esto estaba sucediendo desde el inicio del proyecto, y eso no es real", dijo en el programa Local News Hour de KPCW el 22 de enero. "Ha habido un tanque de sedimentación en el lugar. Ahora hay tanques de almacenamiento donde se mantiene el agua subterránea".

Los registros de bombeo proporcionados por el distrito , con fecha del 9 de septiembre al 10 de octubre, muestran que el 10 de octubre fue el único día en que se descargó agua directamente en Silver Creek. Sin embargo, entradas anteriores muestran que se descargó agua en un drenaje pluvial del sitio durante varios días desde, al menos, el 9 de septiembre.

Según el correo de R&R, descargar agua subterránea a través del drenaje pluvial tampoco estaría permitido.

"Toda el agua subterránea debe ser capturada, mantenida en el sitio y caracterizada adecuadamente antes de su descarga", declaró R&R en el correo del 10 de octubre. "En pocas palabras, nada sale del sitio a menos que usted lo haya traído allí y no haya tocado los residuos mineros".

El 20 de enero, el distrito emitió una declaración de Hogan afirmando que R&R les había dicho previamente que el agua "no era peligrosa", por lo que la descargaron sin permiso. Hogan también declaró que la División de Calidad del Agua de Utah determinó recientemente que el agua subterránea del sitio contiene plomo y arsénico en niveles superiores a los permitidos, por lo que no puede descargarse directamente de vuelta al suelo ni a los arroyos cercanos.

Ya sea peligrosa o no, R&R sostiene que Hogan no tenía permiso para verter el agua en un arroyo o drenaje pluvial.

El correo de R&R aclara que toda el agua debe capturarse antes de su eliminación. Un correo del 14 de agosto informó a Hogan y a su subcontratista sobre las opciones de eliminación; ninguna de las cuatro vías permitía descargar agua en un arroyo o drenaje pluvial.

Hogan está ahora en proceso de obtener un "Permiso de descarga de agua subterránea tratada en aguas superficiales". El permiso requiere que el agua se almacene en tanques, sea analizada por un consultor independiente y sea tratada antes de ser liberada. Esta era una de las opciones sugeridas originalmente por R&R.

Hasta que se apruebe el permiso, Hogan mantiene el agua en tanques de almacenamiento aprobados en el lugar.

Huntsman añadió que ahora hay más supervisión en el proyecto.

"Estoy involucrada en más reuniones de construcción de lo que había previsto, y mantenemos comunicaciones semanales, si no diarias, actualizándonos sobre los pasos y en qué parte del proceso se encuentran", comentó.

Los líderes del distrito también afirman que mantienen su compromiso con la transparencia y que cualquier información contradictoria no tuvo la intención de ser engañosa.

"A medida que la construcción avanzaba, surgieron más detalles; no toda esa información fue clara o completa de inmediato", dijo Huntsman. "Mirando hacia atrás, debimos habernos asegurado de entender completamente la situación antes de hacer pública una declaración".

El distrito planea mantener informada a la comunidad conforme haya actualizaciones disponibles. El DEQ continúa investigando el informe de vertido ilegal.

Artículo traducido por Connor Hollison