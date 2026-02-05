Park City identifica el sitio preferido para el desarrollo de Clark Ranch

El Concejo Municipal de Park City y la Comisión de Planificación de Park City se reunieron el martes con la empresa desarrolladora Alexander Company para decidir dónde se puede construir un desarrollo en Clark Ranch.

Clark Ranch consta de 344 acres de terreno que flanquean la autopista 40 y el área de Quinn’s Junction. El concejo preservó 329 acres de Clark Ranch mediante una servidumbre de conservación en diciembre, dejando 10 acres para un desarrollo de vivienda asequible y cinco acres como zona de amortiguamiento.

Ahora, la comisión de planificación y el concejo están trabajando juntos para decidir dónde deben ubicarse esos 10 acres de desarrollo.

La reunión se centró en dos ubicaciones: una en el extremo norte de los terrenos no conservados y otra aproximadamente 2 acres hacia el sur.

La ubicación del extremo norte, llamada opción A2 o el "triángulo", reducía los impactos en las pendientes pronunciadas y el hábitat de la vida silvestre, además de agrupar el desarrollo cerca de Park City Heights. Sin embargo, la empresa Alexander dijo que la forma inusual limitaría las posibilidades de diseño.

La Opción B es llamada el "amortiguamiento de espacio abierto", ya que coloca un par de acres entre los desarrollos de Clark Ranch y Park City Heights. Esto permitiría más flexibilidad con el diseño, pero se ubicaría en una pendiente más pronunciada que haría que las casas en la ladera fueran más visibles y reduciría el hábitat de la vida silvestre.

La concejal Tana Toly dijo que la mayoría del concejo y de la comisión de planificación prefirieron las opciones de amortiguamiento de espacio abierto.

“Las razones para ello fueron: es un costo menor por unidad, la huella de los edificios era más pequeña, se necesitaban menos carreteras, menos nivelación, la gestión de aguas pluviales de las lagunas de retención sería sobre el nivel del suelo y no subterránea; como se imaginarán, cualquier cosa bajo tierra sería mucho más cara”, dijo el miércoles en el programa “Local News Hour” de KPCW .

Toly dijo que las opciones de amortiguamiento también tenían mejores carreteras de acceso y eran más compatibles con el vecindario de Park City Heights.

El desarrollador propuso dos opciones para la ubicación del amortiguamiento de espacio abierto. La B1 contaría con más edificios y más pequeños, lo que fragmentaba el impacto visual en la ladera. La B2 contaría con menos edificios pero más grandes, permitiendo un menor número de unidades.

La mayoría de los miembros del concejo y de la comisión de planificación también prefirieron la opción B2, que presentaba casas adosadas (townhomes) y viviendas multifamiliares con un total de 126 a 154 unidades.

“Es más un estilo de casas adosadas... frente a edificios gigantes con 100 unidades”, dijo Toly.

Más detalles específicos sobre la altura de los edificios y el número de unidades se decidirán más adelante a través del proceso de la comisión de planificación.

Ahora que la comisión de planificación y el concejo han identificado su opción preferida, la empresa Alexander Company finalizará una solicitud de rezonificación. Luego, el departamento de planificación y la comisión de Park City llevarán a cabo una audiencia pública y enviarán una recomendación al concejo.

A esto le seguirá una audiencia pública ante el concejo y su voto final sobre el desarrollo.

La Municipalidad de Park City es un apoyo financiero de KPCW. Para ver la lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison