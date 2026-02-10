Líderes de Heber buscan asociación con Habitat para la Humanidad para añadir viviendas asequibles

Habitat para la Humanidad de los condados de Summit y Wasatch ha estado ayudando a los residentes locales a lograr la propiedad de vivienda durante tres décadas, incluyendo siete proyectos de casas en el valle de Heber.

Los líderes de la organización sin fines de lucro dijeron a los miembros del concejo municipal de Heber el 3 de febrero que están interesados en forjar una relación más estrecha con la ciudad para apoyar a los trabajadores locales.

“¿Cómo mantenemos a las personas cerca de donde trabajan?”, preguntó Shellie Barrus, directora ejecutiva de la organización. “¿Cómo mantenemos nuestras comunidades prósperas, teniendo negocios prósperos porque cuentan con trabajadores?”.

Dijo que Habitat para la Humanidad tiene una variedad de programas en el Wasatch Back, que incluyen la construcción de viviendas , reparaciones de hogares y clases gratuitas de educación financiera .

“Ese es un curso de cuatro a cinco semanas que está abierto al público”, comentó. “Es una excelente manera para nosotros de encontrar personas interesadas en la propiedad de vivienda que tal vez no sabían que existía una oportunidad, y es realmente útil para que se preparen para el proceso”.

Los participantes en el programa de propiedad de vivienda de Habitat deben poder costear el pago regular de la hipoteca y deben comprometerse a realizar 200 horas de ayuda en la construcción de la casa.

Michael Plowman, director de desarrollo de la sección de Wasatch Back, dijo que es una forma eficiente de construir casas asequibles dentro de un desarrollo con fines de lucro.

“Estamos encontrando formas de asociarnos con desarrolladores, contratistas y de todo”, dijo. “Realmente queremos ser ese puente para que una ciudad o un condado les ayude con sus metas”.

Él y Barrus señalaron que es útil para los gobiernos locales asociarse con Habitat para la vivienda asequible, ya que la organización no se centra en las ganancias.

Las herramientas únicas de las que dispone la organización sin fines de lucro incluyen el subsidio de los costos de construcción, el suministro de hipotecas con un 0% de interés y la ayuda a las familias para encontrar préstamos.

El concejal de Heber City, Sid Ostergaard, dijo estar entusiasmado con las posibles colaboraciones.

“Creo, concejo, que esta es una gran oportunidad para formar equipo con Habitat, con Mountainlands y cualquier otra entidad que pueda ayudarnos con esto”, afirmó. “Necesitamos que vuelvan a presentarse ante la Autoridad de Vivienda [del condado de Wasatch] y hablemos de negocios”.

No se tomaron decisiones formales, pero los miembros del concejo expresaron interés en fortalecer la relación de Heber City con Habitat.

En el vecino condado de Summit, las solicitudes para el programa de propiedad de vivienda de Habitat están abiertas hasta el 15 de febrero . Los candidatos elegibles deben ganar entre el 30% y el 60% del ingreso medio del área, o entre $51,000 y $101,000 para una familia de cuatro. Este proyecto requiere que al menos un adulto en la hipoteca trabaje a tiempo completo en el condado de Summit.

Heber City y Habitat para la Humanidad de los condados de Summit y Wasatch son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison