Hombre del condado de Summit acusado de 10 delitos de explotación sexual infantil

William F. Barry está acusado de un cargo de explotación sexual agravada de un menor, un delito grave de primer grado, y de nueve delitos graves de segundo grado. Ocho son cargos por explotación sexual y uno es por incitación a un menor.

Los documentos presentados en el Tribunal del Tercer Distrito el 3 de marzo acusan al hombre de 45 años de presuntamente poseer y distribuir imágenes de abuso sexual infantil en línea.

Los cargos también alegan que Barry se comunicó por internet con un hombre sobre la posibilidad de reunirse con él y con su hijo de 9 años para "jugar", una referencia que los investigadores dijeron que estaba relacionada con actividades sexuales.

Los documentos judiciales establecen que Barry se estaba comunicando, en realidad, con un investigador de la Fuerza de Tarea contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI. Fue arrestado en su casa del área de Pinebrook el 26 de febrero.

Barry realizó una comparecencia inicial en una sala del tribunal del condado de Summit el jueves y se le ordenó permanecer en la cárcel del condado sin fianza.

Un juez decidirá si Barry permanece en la cárcel hasta el juicio en una audiencia el 9 de marzo.

Barry aún no se ha declarado culpable o inocente. De ser declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Artículo traducido por Connor Hollison