¿Qué define a un atleta olímpico? Una serie de entrevistas con deportistas ofrece algunos consejos y claves sobre el camino hacia la élite

" Back the Team " es una plataforma de mentoría diseñada para apoyar a la próxima generación de atletas olímpicos conectándolos con modelos a seguir olímpicos y paralímpicos . Como parte de ese trabajo, la directora ejecutiva y fundadora Amy Wotovich tiene la misión de entrevistar al 100% de los atletas del equipo de EE. UU. que compiten durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

La serie de entrevistas se titula “Dentro de los Juegos Mentales de los Juegos”. Wotovich se ha conectado con más de una cuarta parte del equipo y ha encontrado cuatro ideas clave que comparten los atletas de nivel olímpico: aman el proceso, apuestan por sí mismos, construyen identidades fuera del deporte y tienen una creencia en sí mismos que raya en lo delirante.

La esquiadora de estilo libre radicada en Park City y tres veces medallista de plata olímpica, Jaelin Kauf , ejemplifica el concepto de amar el proceso. Wotovich dice que el mantra de Kauf es “entrega el amor”. Ella lo dice antes de cada salida de la puerta de salida para recordarse a sí misma que esquía no para perseguir medallas, sino para enorgullecerse.

“Realmente puedes superar barreras y hacer más de lo que probablemente creíste posible, porque lo que te motiva al final del día no es la medalla de plata alrededor de tu cuello”, dijo Wotovich. “Es el amor por las madrugadas, las noches largas y todos esos momentos invisibles que no captan la atención del público entre ciclos olímpicos”.

Wotovich dijo que el hecho de que los atletas olímpicos y paralímpicos apuesten por sí mismos también surgió en muchas de sus conversaciones con los deportistas. La idea se basa en la confianza y ella dijo que existe la idea errónea de que apostar por uno mismo requiere sentirse confiado.

Pero Wotovich ha descubierto que la confianza tiene menos que ver con un sentimiento y más con la construcción de una trayectoria.

“Los atletas que se sienten confiados se han demostrado a sí mismos, a través de lo que han logrado en el pasado, que tienen motivos para sentirse seguros”, afirmó.

Dijo que convertirse en atleta olímpico o paralímpico también requiere a menudo sacrificios, y muchos atletas se mudan a lugares desconocidos para continuar practicando su deporte al más alto nivel.

Wotovich dijo que Nick Page , nativo de Park City y esquiador olímpico de baches, usa un casco con una baraja de cartas para recordarse a sí mismo que debe apostar por él mismo.

Otro aspecto importante de la mentalidad olímpica y paralímpica es tener una identidad fuera del deporte. Wotovich dijo que, especialmente en el ciclo olímpico de 2026, hay muchos atletas que equilibran grandes sueños atléticos con otras carreras y familias.

“Esa es una mentalidad enorme, casi un truco por así decirlo, porque ya no estás centrando todo tu ser en si resultas victorioso o no en una competencia en un día determinado”, dijo.

La conclusión final de Wotovich es que mantener una creencia casi delirante en el éxito futuro de uno es la clave para convertirse en un atleta olímpico. Esto se debe a que los atletas necesitan creer que pueden lograr ese objetivo mucho antes de que parezca racional.

Por ejemplo, la portera de hockey olímpica Ava McNaughton cubrió su pared con un tablero de visión en octavo grado. La imagen central eran los anillos olímpicos.

Wotovich también habló con la dos veces jugadora olímpica de curling Tara Peterson, a quien un psicólogo deportivo le dijo que era poco probable que regresara a los Juegos después de tener un bebé.

La respuesta inmediata de Peterson fue: “No. Volveré”. Y lo hizo.

“Ese es el primer paso para lograr un sueño: verbalizarlo. Debe sentirse delirante”, dijo Wotovich.

Wotovich dijo que los atletas que crecen en Park City también tienen una ventaja única al perseguir sueños olímpicos. Esto se debe a que están inmersos en un entorno donde pueden ver a muchos otros haciendo realidad ese sueño.

Artículo traducido por Connor Hollison