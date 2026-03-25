Los senderos del Wasatch Back se secan antes de la temporada de verano

Basin Recreation abrió el Trailside Bike Park a mediados de marzo y ha despejado senderos de un solo sentido en Glenwild, Bob’s Basin y el sistema de senderos lower RTS para caminantes y ciclistas.

Gran parte de Round Valley en Quinn’s Junction está seca, según la Mountain Trails Foundation.

La Wasatch Trails Foundation también informa que el sendero Phosphate West está seco.

Pero muchas áreas del Wasatch Back que no reciben tanta luz solar siguen embarradas y húmedas.

Los responsables del mantenimiento de los senderos piden a los ciclistas que den la vuelta si encuentran ` o barro en los caminos .

Los neumáticos pueden dejar surcos y dañar los senderos para otros usuarios. Los surcos también pueden causar erosión y reparaciones costosas.

El parque para perros Run-A-Muk, debajo del Utah Olympic Park, está cerrado durante un mes para un reinicio. El cierre anual de primavera permite que el sendero se seque durante la temporada de barro y evita daños en los caminos.

Basin Rec. organizará jornadas de limpieza voluntaria durante todo abril para restaurar el parque.

Artículo traducido por Connor Hollison