La Corte Suprema de Utah se pronuncia sobre el alcance de las exoneraciones de responsabilidad para empleados de áreas de esquí

Durante más de un siglo, los tribunales de Utah han sostenido que los empleadores no pueden utilizar exoneraciones de responsabilidad (waivers) para impedir que sus empleados los demanden por negligencia si estos resultan heridos.

Así es como lo interpretó el Tribunal del Tercer Distrito del Condado de Summit cuando dos exoperadores de remontes, heridos en un accidente de motonieve, demandaron a Deer Valley Resort hace seis años.

Sin embargo, la Corte Suprema de Utah podría estar inclinando la balanza de nuevo a favor de las exoneraciones de los empleadores, en lugar de los ex-empleados litigantes.

En una decisión del 26 de marzo , los magistrados discreparon con la interpretación que el juez Richard Mrazik hizo de un caso de 1907 que involucraba a un empleado de ferrocarriles de Utah.

En aquel caso —Pugmire v. Oregon Short Line Railroad Co.— un tribunal estatal dictaminó que la compañía ferroviaria no podía hacer cumplir una exoneración que Pugmire había firmado. Aunque el contrato parecía liberar a la empresa de responsabilidad, cuando Pugmire resultó herida en un accidente, se le permitió demandar.

Avanzamos hasta marzo de 2020 y el inicio de la pandemia de COVID-19. Deer Valley cerró y luego despidió a empleados el 15 de marzo, incluidos los operadores de remontes William Olson y Lark Pyper.

El fallo de la Corte Suprema indica que Olson y Pyper regresaron el día de San Patricio para entregar sus uniformes cuando se enteraron de una reunión social en la montaña. Se subieron a una motonieve conducida por uno de sus amigos, un supervisor de la montaña. Pero el vehículo se estrelló y tanto Olson como Pyper resultaron gravemente heridos, según consta en la decisión.

Deer Valley solicitó al Tribunal del Tercer Distrito desestimar la demanda resultante, ya que los operadores habían firmado exoneraciones, similares a las que firman los esquiadores al comprar un boleto de remonte.

Mrazik se negó a desestimar el caso, dictaminando que la exoneración no aplicaba, tal como ocurrió en el caso de 1907.

La Corte Suprema de Utah dice ahora que el precedente de hace un siglo solo se aplica a lesiones relacionadas con el trabajo. Según la decisión, todas las partes coinciden en que las lesiones de los operadores de Deer Valley no fueron laborales.

Esto podría abrir la puerta para que Deer Valley utilice sus exoneraciones para defenderse de las demandas por negligencia de sus antiguos empleados.

El fallo devuelve el caso al Tribunal del Tercer Distrito para una revisión adicional. No se han programado audiencias por el momento.

Deer Valley Resort es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison