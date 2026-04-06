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La construcción de High Valley Transit 224 afectará el tráfico nocturno

KPCW | By Sydney Weaver
Published April 6, 2026 at 5:19 PM MDT
Construction crews removed the medians on state Rout 224 near Canyons in 2025 to prepare for construction on High Valley Transit's bus rapid transit system.
High Valley Transit
Las cuadrillas de construcción retiraron las medianas en la ruta estatal 224, cerca de Canyons, en 2025 para prepararse para la construcción del sistema de tránsito rápido en autobús de High Valley Transit.

Los conductores de Park City podrían experimentar retrasos en la ruta estatal 224 esta semana a medida que continúa el proyecto de tránsito rápido en autobús de High Valley Transit.

Las cuadrillas realizarán el repintado de las líneas de la carretera durante la noche a partir del lunes, como preparación para las obras diurnas que se llevarán a cabo más adelante esta primavera.

Durante el repintado, habrá vehículos de movimiento lento en la vía y es posible que se cierren algunos carriles.

La construcción de primavera también incluirá el retiro de las medianas desde McPolin Barn hasta Holiday Ranch Loop Road en la ruta 224.

Asimismo, se realizarán trabajos en la intersección de Deer Valley Drive y Park Avenue, y en la ruta estatal 224 desde Olympic Boulevard hasta Canyons Resort Drive hasta el otoño.

El calendario completo del proyecto BRT de High Valley Transit está disponible aquí.

Artículo traducido por Connor Hollison
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