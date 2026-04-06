La construcción de High Valley Transit 224 afectará el tráfico nocturno

Las cuadrillas realizarán el repintado de las líneas de la carretera durante la noche a partir del lunes, como preparación para las obras diurnas que se llevarán a cabo más adelante esta primavera.

Durante el repintado, habrá vehículos de movimiento lento en la vía y es posible que se cierren algunos carriles.

La construcción de primavera también incluirá el retiro de las medianas desde McPolin Barn hasta Holiday Ranch Loop Road en la ruta 224.

Asimismo, se realizarán trabajos en la intersección de Deer Valley Drive y Park Avenue, y en la ruta estatal 224 desde Olympic Boulevard hasta Canyons Resort Drive hasta el otoño.

El calendario completo del proyecto BRT de High Valley Transit está disponible aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison