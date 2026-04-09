Los delegados del Partido Republicano del Condado de Wasatch favorecen por poco margen a Rigby para el cargo de sheriff

El sheriff del condado de Wasatch, Jared Rigby, enfatizó su experiencia en la convención republicana del martes por la noche, 7 de abril, mientras que sus contendientes prometieron cambios culturales en la oficina del sheriff.

Al dirigirse a una sala de unos 250 delegados, Rigby dijo que se centra en la transparencia y en preparar a su departamento para el futuro. Habló sobre el fortalecimiento del centro del 911 y del equipo de búsqueda y rescate en los dos mandatos que ha desempeñado como sheriff hasta ahora.

“La experiencia importa como sheriff. Tener corazón importa como sheriff”, dijo. “Preocuparse genuinamente por cada miembro de la comunidad importa como sheriff. Estoy listo para continuar con ese liderazgo y, al postularme para la reelección, pido humildemente su apoyo”.

Jeremy Hales, el administrador de emergencias del condado, dijo que se preocupa por la retención, la capacitación y la comunicación abierta. Compartió cómo su carrera en las fuerzas del orden le ha enseñado qué apoyo y preparación necesitan los agentes para realizar bien su trabajo.

“He pasado mi carrera aprendiendo para este trabajo desde cero, preparándome para la responsabilidad de liderar”, dijo. “La integridad no es algo de lo que hable a la ligera. Es como he hecho mi trabajo cada día, y así es como voy a liderar”.

Eric Mainord, detective de la oficina del sheriff del condado de Summit, dijo que aportará un “enfoque centrado en las víctimas” a la aplicación de la ley. Dijo que quiere fortalecer la colaboración entre agencias y mantener la política fuera de su trabajo.

“Pido su voto porque sé que nuestra comunidad está cansada de rumores, investigaciones y titulares constantes que distraen del propósito real de la oficina del sheriff”, dijo. “Me centraré en el trabajo que mantiene a nuestras familias seguras”.

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En la primera ronda de votación, Rigby lideró con 116 votos, Hales obtuvo 89 y Mainord recibió 44.

El evento se prolongó más allá de las 10 p.m. y 30 delegados se retiraron antes de la votación de desempate entre Rigby y Hales.

Rigby terminó con 115 votos en la segunda ronda, lo que representa aproximadamente el 53 %, mientras que Hales obtuvo 104 votos, o el 47 %.

Dado que ninguno alcanzó el 60 %, nadie recibió la nominación del partido.

Los tres candidatos optaron por recolectar firmas además de buscar la nominación del partido. Eso significa que la contienda estará en la boleta de las primarias el 23 de junio.

Las boletas por correo se enviarán el 2 de junio.

Artículo traducido por Connor Hollison