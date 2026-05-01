Estudiante universitario de primera generación de Park City detenido por el ICE

La familia y el abogado de Lisandro Pantaleón Pacheco confirmaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo mientras se dirigía a trabajar a primera hora del 29 de abril.

No se sabe con precisión el lugar exacto, pero el joven de 22 años, graduado de la Escuela Secundaria de Park City, tenía previsto comenzar un nuevo empleo en una tienda local de bagels ese mismo día.

Él esperaba graduarse este viernes con una licenciatura en parques, recreación y turismo de la Universidad de Utah.

Según su abogado, Adam Crayk, Pacheco había comprado un anillo y también planeaba proponerle matrimonio el viernes a su novia, Britney Xiques.

“Le encanta estar al aire libre; creció en Park City, un lugar tan pintoresco y hermoso, con tanta naturaleza y belleza”, expresó Xiques durante una conferencia de prensa transmitida por FOX 13 News. “Le encantaba andar en bicicleta… él mismo armó su propia bicicleta”.

Crayk señaló que Pacheco no tenía antecedentes penales, salvo por una infracción de tránsito.

Era un estudiante universitario de primera generación y había formado parte del programa Bright Futures en el Distrito Escolar de Park City, de acuerdo con una página de recaudación de fondos en línea .

“Decir que vamos tras ‘lo peor de lo peor’ es — es un poco ofensivo”, dijo Crayk. “Porque simplemente no es verdad”.

Hasta el jueves, Pacheco permanecía recluido en una cárcel del condado de Evanston, Wyoming, la cual, según su abogado, suele ser una instalación de transición.

El ICE aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de KPCW sobre sus operativos del miércoles en el área de Park City . El Departamento de Policía de Park City indicó que se trató de operativos “específicos”, lo que significa que los agentes buscaban a personas determinadas.

Crayk tuvo dificultades para asimilar lo que consideró más probablemente un “encuentro fortuito” entre Pacheco y el ICE.

“¿Fue una situación de perfilado racial?”, cuestionó Crayk. “Bueno, según la Corte Suprema, ahora se puede hacer eso porque te otorga causa probable basada en cosas que nunca antes se habían permitido: el color de tu piel”.

Crayk mencionó estar al tanto de que las autoridades migratorias detuvieron a siete u ocho personas el 29 de abril.

Xiques comentó que los seres queridos de Pacheco están conmocionados, nerviosos y confundidos. Ella tiene acceso a la ubicación del teléfono de él y lo revisó el miércoles al ver que no respondía.

“Noté que iba de camino a Salt Lake, y yo tenía un examen, así que pensé que tal vez venía a darme una sorpresa. Pero cuanto más lo rastreaba, más me daba cuenta de que se estaba desviando de su ruta habitual”, relató. “Salió [de la autopista] en Redwood [Road] y llegó al tribunal de inmigración en West Valley”.

Crayk planea impugnar la detención de Pacheco en los tribunales y afirmó que cada vez más abogados logran liberar a sus clientes mediante lo que antes se consideraba una petición judicial desesperada o de “último recurso”.

“Es simplemente el hecho de que no se está cumpliendo la ley en absoluto”, afirmó Crayk. “En absoluto”.

La recaudación de fondos en línea para los gastos legales de Pacheco había alcanzado cerca de $20,000 hasta el jueves.

Pacheco fue traído de México a los Estados Unidos sin documentos cuando tenía un año de edad y había solicitado la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Crayk explicó que el gobierno federal puso su solicitud “en pausa” debido al alto volumen de peticiones recibidas.

Artículo traducido por María Camperos

