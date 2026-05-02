Manifestantes de Park City desafían la detención de un estudiante local por parte del ICE

“ICE SECUESTRÓ A GRADUADO DE PCHS, ¡TOQUEN LA BOCINA!” se publicó en el puente peatonal sobre la Interestatal 80 el sábado por la tarde, el mensaje más reciente de la We Believe Visibility Brigade, un grupo local que lleva mensajes de protesta al paso elevado.

Docenas de estudiantes de la secundaria Park City High, residentes preocupados y familiares se reunieron en el puente en solidaridad con Lisandro Pantaleón Pacheco durante el evento. El joven de 22 años, residente de Park City y estudiante de la Universidad de Utah, fue detenido por oficiales del ICE durante una redada en el Wasatch Back el 29 de abril .

Muchos de los asistentes tienen vínculos personales cercanos con Pacheco, incluido Jaime Rosales, quien se inscribió en la Universidad de Utah junto a Pacheco tras graduarse de PCHS.

Gavin McGough / KPCW Residentes de Park City, muchos con vínculos cercanos a Lisandro Pacheco, se reunieron en el paso peatonal elevado de la Interestatal 80 en Kimball Junction el 2 de mayo.

“Todos crecimos con Lisandro”, comentó. “Estuvo en nuestras clases de primaria. Todos jugábamos kickball juntos en la secundaria. Fuimos a la preparatoria juntos; él era de mi generación. Es tan positivo, tan alegre, un alma tan brillante y una persona sumamente positiva”.

Rosales dijo que no podía creerlo cuando se enteró de que había sido detenido. Otros asistentes el sábado se sintieron de la misma manera:

“Es simplemente impactante. Es una de esas cosas que ves como una noticia nacional. Todos oímos hablar de ello, pero luego tenerlo aquí en nuestra puerta con un miembro de nuestra comunidad, una persona que simplemente iba a su primer día en su nuevo trabajo en Bagel Den y ser aprehendido o puesto en detención, es simplemente impactante”, dijo Andy Cier, un residente de Park City que conocía a Pacheco a través de su trabajo con Holy Cross Ministries.

El aprecio que la comunidad de Park City le tiene a Pacheco ha atraído atención a su caso; además del evento del sábado, los miembros de la comunidad donaron casi $30,000 a una campaña en línea para apoyar a su familia , y cerca de 70 simpatizantes asistieron a una conferencia de prensa el jueves sobre su caso .

El abogado de Pacheco, Adam Crayk, dijo que se encontraba recluido en una cárcel del condado en Evanston, Wyoming, y que probablemente sería trasladado a un centro de detención del ICE más grande.

Gavin McGough / KPCW Asistentes a un mitin pidiendo la liberación de Lisandro Pacheco, y otros residentes de Park City, el 2 de mayo.

Crayk indicó que existe un sólido argumento legal para la liberación de Pacheco, a pesar de su estatus como indocumentado. Aún no está claro cuántas personas fueron detenidas en el Wasatch Back el 29 de abril, pero Crayk mencionó que tenía conocimiento de siete u ocho.

Cier reconoció que Pacheco no es el único miembro de la comunidad del Wasatch Back que está ausente.

“Y desafortunadamente, creo que algunas de las personas que detienen tal vez no sean tan conocidas, no hayan estado tanto tiempo en la comunidad y quizás no tengan tantas conexiones como Lisandro, ni vínculos familiares o escolares”.

Algunos de los presentes en el evento del sábado portaban carteles a favor de Jabier López Valvuena, un residente de Park City de hace mucho tiempo y trabajador del centro de esquí, quien también es representado por Crayk.

Salomón Vázquez Pacheco, primo de Lisandro Pacheco, comentó que el día era una oportunidad para conectar.

“La gente está muy enfocada en el individualismo”, afirmó. “Por eso sentimos que estamos separados. Veo en las redes sociales muchos comentarios negativos y acoso hacia los latinos. Siento que, como sociedad, podemos ser mejores personas. Podemos ser mejores”.

Su espíritu de esperanza, a pesar de una semana de conmoción y tristeza, fue compartido por muchos de los asistentes, quienes bailaron, se abrazaron y saludaron al tráfico que pasaba por la carretera interestatal abajo.

Artículo traducido por María Camperos

