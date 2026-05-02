La junta de estándares policiales de Utah cierra la investigación sobre el alguacil del condado de Wasatch sin medidas disciplinarias

Utah Peace Officer Standards and Training (POST), el consejo estatal encargado de supervisar a la policía, abrió una investigación sobre el alguacil del condado de Wasatch, Jared Rigby, a finales del año pasado.

Dicho organismo informó a KPCW el 29 de abril que cerró la indagatoria sin tomar medidas disciplinarias contra Rigby.

Rigby, quien busca un tercer mandato como alguacil, afirmó en un comunicado proporcionado por su abogado que cree que la denuncia ante POST tuvo motivaciones políticas.

“Durante el último año, he sido blanco de repetidas acusaciones falsas, cada una de ellas programada para coincidir con mi campaña de reelección como alguacil del condado de Wasatch”, declaró el 1 de mayo. “Cuando decidí postularme para la reelección, se me advirtió que mis oponentes intentarían destruir mi vida, hacer que me investigaran penalmente y someterme a acciones civiles”.

KPCW ha informado sobre cuatro investigaciones relacionadas con Rigby y su oficina desde marzo de 2025.

Dos investigaciones se llevaron a cabo en 2025, incluyendo una indagatoria penal por parte de la oficina del alguacil del condado de Cache y una investigación civil realizada por el juez retirado del tercer distrito, Richard McKelvie.

Otra indagatoria sigue en curso. La oficina del fiscal del condado de Summit está investigando a Rigby por el delito grave de obstrucción de la justicia por, presuntamente, interferir en el reciente juicio por asesinato de Kouri Richins. McKelvie ha sido juramentado como fiscal especial para el condado de Summit.

Según Shane Fredrickson, un teniente retirado del condado de Wasatch, POST estaba analizando si Rigby había sido deshonesto durante la investigación inicial de McKelvie.

Fredrickson participó en esa investigación tras presentar sus inquietudes sobre la oficina del alguacil ante el consejo del condado de Wasatch. Mencionó que también fue entrevistado como parte del proceso de POST.

“El propósito de la investigación era determinar si estaba siendo veraz bajo la advertencia Garrity, según lo que me dijeron”, comentó.

Las advertencias Garrity avisan que los oficiales de la ley pueden ser sancionados si se niegan a responder preguntas o si ocultan la verdad durante una investigación interna.

Fredrickson dijo que, durante su entrevista con POST, se le preguntó sobre las pruebas de ascenso en la oficina del alguacil.

McKelvie escribió en su informe sobre las acusaciones de que el alguacil y el subalguacil habían entregado las respuestas de los exámenes a sus candidatos preferidos para los ascensos. Un testigo le dijo al juez que “con toda seguridad no habría pasado el examen de no haber sido por la ayuda del alguacil Rigby”.

McKelvie señaló que Rigby “negó rotundamente haber entregado preguntas o respuestas de los exámenes a los candidatos”.

Cuando McKelvie entrevistó a Rigby, el alguacil firmó una “carta Garrity” reconociendo que mentir podría ser motivo para que POST suspendiera o revocara su placa.

McKelvie confirmó a KPCW que proporcionó las grabaciones de sus testigos a POST en respuesta a una solicitud de registros públicos.

Rigby afirmó que la investigación de POST fue una más en una serie de “acusaciones falsas”.

“Cada una fue investigada por una agencia neutral e imparcial, y cada investigación concluyó sin un hallazgo de conducta criminal ni ninguna medida tomada en mi contra”, aseguró.

Rigby pidió a sus homólogos del condado de Cache que se encargaran de la investigación criminal en marzo de 2025.

De acuerdo con documentos obtenidos por KPCW mediante una solicitud de registros públicos, la oficina del alguacil del condado de Cache tuvo la tarea de determinar si Rigby había interferido con una investigación que finalmente llegó a la oficina del fiscal general de Utah. Esta concierne a Mitch McKee, quien en ese entonces trabajaba en la oficina del alguacil del condado de Wasatch.

McKee enfrenta 10 cargos de abuso sexual de un menor; se ha declarado inocente .

Un investigador del condado de Cache escribió en su informe: “ninguna de las personas con las que quería hablar accedió a hacerlo, incluido el detective original del caso”. Un testigo potencial dijo a los investigadores: “Que un alguacil investigue a otro alguacil simplemente no tiene sentido”.

La oficina del alguacil del condado de Cache cerró su investigación sin encontrar pruebas de acciones criminales.

En cuanto a la investigación de McKelvie de 2025, el juez retirado publicó un informe de 65 páginas que detallaba acusaciones de favoritismo y represalias, interferencia en investigaciones criminales y mal uso de recursos del condado.

McKelvie también recomendó ocho cambios en la forma en que se administra la oficina del alguacil.

Rigby afirmó que cree que todas las quejas en su contra han tenido “motivaciones políticas”.

“Cuando uno da un paso atrás y mira el panorama completo, el patrón es innegable”, dijo. “Cada una de estas quejas ha sido investigada, desestimada y expuesta por lo que es: un intento con fines políticos para evitar que sea reelegido”.

El administrador del condado de Wasatch, Dustin Grabau, dijo a KPCW el 28 de abril que las repetidas investigaciones sobre el principal oficial de la ley del condado son de “seria preocupación”.

Fredrickson está de acuerdo.

“Cuando se trata de honestidad e integridad en la profesión policial, los alguaciles y jefes de policía son los guardianes de eso”, dijo Fredrickson. “Se les debería exigir un estándar más alto, no uno más bajo”.

La investigación de POST de este invierno no fue el primer encuentro de Rigby con la agencia. En 2023, POST rescindió la nominación de Rigby para dirigir la oficina después de que surgiera un video que parecía mostrar al alguacil advirtiendo a un nuevo recluta que hablar en contra del jefe de policía de Heber City podría traer consecuencias. Rigby dijo que el video fue sacado de contexto .

Rigby busca un tercer mandato como alguacil del condado de Wasatch. El republicano se enfrentará al detective del condado de Summit, Eric Mainord, y a otro miembro del Partido Republicano, Jeremy Hales, en las elecciones primarias del 23 de junio. Ningún demócrata aspira al cargo de alguacil.

.Artículo traducido por María Camperos

Lea la declaración completa del alguacil Jared Rigby:

“Durante el último año, he sido blanco de repetidas acusaciones falsas, cada una de ellas programada para coincidir con mi campaña de reelección como alguacil del condado de Wasatch. Cuando decidí postularme para la reelección, se me advirtió que mis oponentes intentarían destruir mi vida, hacer que me investigaran penalmente y someterme a acciones civiles. Desde entonces, se han presentado cuatro acusaciones falsas distintas en mi contra. Cada una fue investigada por una agencia neutral e imparcial, y cada investigación concluyó sin un hallazgo de conducta criminal ni ninguna medida tomada en mi contra. Más recientemente, la División de Estándares y Entrenamiento de Oficiales de Paz (POST) concluyó su propia investigación sobre una queja presentada en mi contra. El 16 de marzo de 2026, POST emitió una carta de 'no acción' en la cual el director declaró que no daría seguimiento al asunto y que no buscaba suspender ni revocar mi certificación como oficial de paz. Cuando uno da un paso atrás y mira el panorama completo, el patrón es innegable. Cada una de estas quejas ha sido investigada, desestimada y expuesta por lo que es: un intento con fines políticos para evitar que sea reelegido. Sin embargo, mi enfoque sigue estando donde siempre ha estado: sirviendo a la gente del condado de Wasatch”.