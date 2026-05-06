Las obras viales del condado de Summit provocarán cambios de carril en la ruta estatal 224

A partir del 6 de mayo, los carriles entre Bear Hollow Drive y White Pine Canyon Road se desplazarán hacia el este para que las cuadrillas puedan retirar la vegetación y excavar la zona. Algunos carriles de giro a la derecha y aceras permanecerán cerrados temporalmente.

High Valley Transit solicita a los ciclistas y peatones que respeten todos los cierres publicados y las señales de desvío.

El lunes, las cuadrillas comenzaron a perforar bajo la intersección de Park Avenue y Deer Valley Drive para reubicar una línea de agua e instalar nuevos servicios públicos en preparación para la nueva ruta de autobús.

Park City y Rocky Mountain Power también están finalizando un proyecto de soterramiento de líneas de transmisión en Kearns Boulevard. Esta semana, los trabajadores están reasfaltando un tramo de la carretera cerca del cementerio.

Las autoridades de transporte y las fuerzas del orden estatales advierten que los conductores deben reducir la velocidad y estar atentos a los cambios de tráfico en las zonas de construcción activas.

Artículo traducido por María Camperos

