El sendero de City Park cerrará por la construcción del centro comunitario
Park City cerrará una sección del sendero Poison Creek Trail el 11 de mayo durante la construcción de un centro comunitario en City Park. El cierre durará aproximadamente un mes.
El sendero pavimentado corre paralelo a Deer Valley Drive.
La sección entre las canchas de tenis y el skate park permanecerá cerrada desde el 11 de mayo hasta el 19 de junio.
Ciclistas y peatones deberán tomar un desvío por Park Avenue y Sullivan Road.
Se prevé que el centro comunitario de $19 millones y 15,000 pies cuadrados, llamado "The Mine at City Park", abra sus puertas a finales de año.
La municipalidad de Park City es un contribuyente financiero de KPCW.