El sendero de City Park cerrará por la construcción del centro comunitario

El sendero pavimentado corre paralelo a Deer Valley Drive.

La sección entre las canchas de tenis y el skate park permanecerá cerrada desde el 11 de mayo hasta el 19 de junio.

Ciclistas y peatones deberán tomar un desvío por Park Avenue y Sullivan Road.

Se prevé que el centro comunitario de $19 millones y 15,000 pies cuadrados, llamado "The Mine at City Park", abra sus puertas a finales de año.

La municipalidad de Park City es un contribuyente financiero de KPCW.