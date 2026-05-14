© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El sendero de City Park cerrará por la construcción del centro comunitario

KPCW | By Grace Doerfler
Published May 14, 2026 at 9:35 PM MDT
Trail users will take a detour via Park Avenue and Sullivan Road during construction.
Park City Municipal
Los usuarios del sendero deberán tomar un desvío por Park Avenue y Sullivan Road durante la construcción.

Park City cerrará una sección del sendero Poison Creek Trail el 11 de mayo durante la construcción de un centro comunitario en City Park. El cierre durará aproximadamente un mes.

El sendero pavimentado corre paralelo a Deer Valley Drive.

La sección entre las canchas de tenis y el skate park permanecerá cerrada desde el 11 de mayo hasta el 19 de junio.

Ciclistas y peatones deberán tomar un desvío por Park Avenue y Sullivan Road.

Se prevé que el centro comunitario de $19 millones y 15,000 pies cuadrados, llamado "The Mine at City Park", abra sus puertas a finales de año.

La municipalidad de Park City es un contribuyente financiero de KPCW.
Noticias Locales de KPCW
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
See stories by Grace Doerfler