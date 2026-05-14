Park City iniciará la revisión ambiental del proyecto de transporte rápido en autobús Re-create 248

El Concejo Municipal de Park City firmará un contrato de tres años con Horrocks Engineers, LLC para realizar un estudio ambiental del proyecto Re-create 248.

El objetivo del proyecto es reducir el tráfico en la Ruta Estatal 248, promover el transporte público y mejorar la calidad de vida local mediante la adición de carriles laterales exclusivos para autobuses .

Para agilizar las fases del proyecto, el planificador senior de transporte, Conor Campobasso, señaló que el contrato de $2.1 millones combina la evaluación ambiental con los diseños preliminares y finales.

“La idea es que, al combinar estas dos fases separadas en una sola, podamos empezar a trabajar en las tareas de forma paralela, lo que nos ahorrará mucho tiempo a largo plazo”, explicó.

Campobasso mencionó que el proyecto aún presenta algunas incógnitas: todavía se requiere la dirección de la Administración Federal de Tránsito (FTA) y el personal municipal aún está decidiendo la ruta de los carriles de circulación. Esto se debe, en parte, a la proximidad de varios negocios a la carretera.

También señaló que podría ser beneficioso financiar ciertas partes del proyecto por separado. Por ejemplo, el estacionamiento disuasorio (park-and-ride) en el terreno de 22 acres de Gordo podría financiarse de forma independiente.

Además del contrato de $2.1 millones aprobado el 7 de mayo, la ciudad necesitará asegurar financiamiento adicional para la fase de diseño final.

“Estamos trabajando para obtener fondos federales, estatales y del condado. Pero, en este momento, estamos bastante cortos de fondos”, afirmó.

Dependiendo de los diseños, Campobasso estimó que el costo total de Re-create 248 será probablemente similar al del transporte rápido en autobús de la Ruta Estatal 224, es decir, más de $11 millones.

Artículo traducido por María Camperos

