Park City iniciará la revisión ambiental del proyecto de transporte rápido en autobús Re-create 248
El contrato de $2.1 millones también incluye los diseños del proyecto.
El Concejo Municipal de Park City firmará un contrato de tres años con Horrocks Engineers, LLC para realizar un estudio ambiental del proyecto Re-create 248.
El objetivo del proyecto es reducir el tráfico en la Ruta Estatal 248, promover el transporte público y mejorar la calidad de vida local mediante la adición de carriles laterales exclusivos para autobuses.
Para agilizar las fases del proyecto, el planificador senior de transporte, Conor Campobasso, señaló que el contrato de $2.1 millones combina la evaluación ambiental con los diseños preliminares y finales.
“La idea es que, al combinar estas dos fases separadas en una sola, podamos empezar a trabajar en las tareas de forma paralela, lo que nos ahorrará mucho tiempo a largo plazo”, explicó.
Campobasso mencionó que el proyecto aún presenta algunas incógnitas: todavía se requiere la dirección de la Administración Federal de Tránsito (FTA) y el personal municipal aún está decidiendo la ruta de los carriles de circulación. Esto se debe, en parte, a la proximidad de varios negocios a la carretera.
También señaló que podría ser beneficioso financiar ciertas partes del proyecto por separado. Por ejemplo, el estacionamiento disuasorio (park-and-ride) en el terreno de 22 acres de Gordo podría financiarse de forma independiente.
Además del contrato de $2.1 millones aprobado el 7 de mayo, la ciudad necesitará asegurar financiamiento adicional para la fase de diseño final.
“Estamos trabajando para obtener fondos federales, estatales y del condado. Pero, en este momento, estamos bastante cortos de fondos”, afirmó.
Dependiendo de los diseños, Campobasso estimó que el costo total de Re-create 248 será probablemente similar al del transporte rápido en autobús de la Ruta Estatal 224, es decir, más de $11 millones.
Artículo traducido por María Camperos