Organizaciones de Wasatch Back reciben 1.3 millones de dólares para proyectos recreativos

Las subvenciones de Recreación al Aire Libre de Utah apoyan a las comunidades locales en la construcción y mejora de senderos (tanto motorizados como no motorizados), parques, zonas de juegos infantiles, infraestructura para bicicletas, parques de patinaje, instalaciones para recreación acuática y más.

Esto incluye el desarrollo de senderos en el rancho 910 Cattle Ranch, un espacio de 8,600 acres en el condado de Summit. El condado concretó en enero la compra de esta área protegida por 55 millones de dólares, ubicada al norte del vecindario de Jeremy Ranch .

El condado recibió casi 348,000 dólares para ayudar con la construcción de los primeros senderos públicos de la zona, la realización de estudios topográficos y otros costos de gestión. El costo total del proyecto se estima en casi 700,000 dólares.

También en el condado de Summit, el Distrito de Recreación de Snyderville Basin obtuvo 500,000 dólares para su proyecto de mejora y expansión del parque de ruedas (Wheels Park). La subvención se destinará a una obra de 1.8 millones de dólares para renovar el parque de patinaje en Trailside.

Por otra parte, tres proyectos en el condado de Wasatch recibieron financiamiento, entre ellos, 200,000 dólares para el centro de visitantes y la trampa de peces del embalse Strawberry, y 9,000 dólares para el mantenimiento y la ampliación de senderos cerca de Wallsburg, destinados al Parque Estatal Deer Creek.

En Midway, la ciudad recibió 250,000 dólares que se sumarán a su proyecto de 1.1 millones de dólares para modernizar la pista de patinaje.

Artículo traducido por María Camperos

