Conductora de limusina es arrestado tras intento de robo y persecución en Oakley

Una mujer de 37 años fue arrestada el 2 de junio tras una persecución policial a velocidad moderada con los agentes del alguacil del condado de Summit, mientras huía de la escena de un presunto robo en Oakley.

El portavoz del alguacil del condado de Summit, Skyler Talbot, informó que los agentes comenzaron a buscar a la mujer alrededor de las 9:00 p.m., luego de recibir un reporte de que se encontraba en Oakley con la intención de colocar una bomba en el centro de salud Chateau Health & Wellness.

Talbot señaló que el novio de la mujer, desde Oklahoma City, fue el primero en alertar sobre estos planes a su departamento de policía local. Añadió que la mujer había sido despedida recientemente de dicho centro de salud mental, el cual abrió sus puertas el año pasado.

Mientras se dirigían al centro de salud, los agentes fueron desviados hacia la tienda Ken’s Kash en la calle Center Street, donde un empleado reportó un intento de robo.

"Parte de la información que proporcionó ese empleado sobre las características de la sospechosa coincidía con lo que ya habíamos averiguado sobre la posible implicada en la amenaza de bomba", explicó Talbot.

Presuntamente, la mujer asaltó el Ken’s Kash armada con un cuchillo pequeño, pero al no poder abrir la caja registradora, huyó del lugar a bordo de una limusina blanca.

Las autoridades sospechan que la mujer condujo hacia el este con dirección a Franson Lane, donde una joven de 18 años relató a los agentes que fue golpeada en las piernas por la limusina mientras salía a correr.

Según los registros de la cárcel, la corredora declaró que la conductora la amenazó y la siguió hasta su casa, antes de dar la vuelta en la entrada de su cochera.

El padre de la joven persiguió brevemente a la limusina en su propio automóvil por la carretera Weber Canyon Road. Explicó a los agentes que la limusina dio marcha atrás, impactando su vehículo y causando miles de dólares en daños antes de darse a la fuga.

Un agente que se encontraba en el Ken’s Kash detalló en los documentos de arresto que vio a la limusina salir de la zona alrededor de las 9:45 p.m. y la siguió hacia el norte.

"Eso desencadenó una persecución a una velocidad relativamente baja a lo largo de la ruta estatal 32", comentó Talbot. "Los agentes desplegaron tiras de clavos. El vehículo se detuvo por completo en la ruta 32; la individua salió del auto, huyó a pie una distancia muy corta y luego se rindió ante los agentes".

Los informes de la detención indican que la persecución de 5 millas (unos 8 kilómetros) alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 52 mph (83 km/h). El operativo concluyó cerca del Parque Estatal Rockport, y los agentes informaron el hallazgo de un cuchillo dentro de la limusina.

La mujer se encuentra bajo custodia bajo sospecha de robo agravado, un delito grave de primer grado que conlleva una pena de entre cinco años y cadena perpetua, además de otros cargos.

Hasta el 4 de junio, aún no se le habían presentado cargos formales.

Artículo traducido por María Camperos