Para los centros de esquí de Wasatch Back, la prevención de incendios es un esfuerzo de todo el año

Utah está viviendo uno de los años más secos de los que se tiene registro, lo que podría dar lugar a una temporada activa de incendios forestales.

En el Wasatch Back, los centros de esquí dependen de una variedad de estrategias tanto para prevenir incendios como para mantenerse listos en caso de que se desate un fuego.

Dichas estrategias incluyen la realización de quemas controladas, la remoción de árboles muertos y la coordinación con otras agencias en toda la región.

Steve Graff, vicepresidente de operaciones de montaña de Deer Valley, señaló que limpiar el potencial combustible para incendios forestales es una parte importante de las herramientas del centro vacacional.

Una vez que termina la temporada de esquí, las máquinas pisanieves (snowcats) pasan de mover montículos de nieve a retirar los árboles muertos de la montaña.

"Llevamos un equipo de motoserristas en motos de nieve y un par de pisanieves diferentes, y vamos a recoger árboles muertos o moribundos, generalmente los más grandes que están en las partes más empinadas de la montaña, porque es mucho más eficiente desplazarse sobre la nieve", explicó Graff.

Deer Valley ha realizado quemas controladas durante cinco años. Graff comentó que las cuadrillas de senderos arman docenas de pilas de ramas y maleza durante todo el verano.

Andy Van Houten, gerente sénior de la patrulla de esquí de Park City Mountain, explicó que la reducción de combustible es un proceso cíclico que consiste en armar pilas en el verano y quemarlas cuando el clima es frío.

"Lo ideal es esperar a que haya un poco de nieve en el suelo, para que las pilas no puedan 'conectar los puntos', por así decirlo", comentó. "Las pilas arden perfectamente con un par de pulgadas de nieve encima una vez que se encienden, y eso ayuda a reducir el riesgo de que algo se propague".

Ambos centros de esquí administran enormes extensiones de tierra: Park City Mountain abarca más de 7,000 acres y Deer Valley incluye casi 5,000.

Graff señaló que la expansión de East Village en Deer Valley ha impulsado al centro de esquí a realizar una evaluación de la salud forestal para determinar qué zonas de la montaña requieren mayor cuidado.

En Park City Mountain, las áreas donde el centro colinda con el pueblo son especialmente importantes de proteger, según Van Houten.

"Tenemos Thaynes Canyon que baja directamente hacia el pueblo; tenemos la zona del telesilla Town Lift que también da directo al pueblo, así que esos son otros factores que consideramos", detalló.

La infraestructura de un centro de esquí también puede funcionar a su favor durante la temporada de incendios.

En Deer Valley, Graff mencionó que los equipos de fabricación de nieve cubren gran parte de la montaña.

"Si piensas en el sistema de fabricación de nieve de Deer Valley, hay miles de hidrantes por toda la montaña, ¿verdad?", señaló. "Así que sería casi similar a un vecindario que tuviera un hidrante de incendios frente a cada casa".

Eso significa que si se genera un pequeño foco de incendio, el personal de la montaña puede llegar rápidamente e intentar sofocarlo.

Las cámaras instaladas en la montaña también ayudan a monitorear posibles problemas.

Además, ambos centros turísticos tienen reglas estrictas sobre el "trabajo en caliente", es decir, cualquier actividad que pueda provocar una chispa. Deer Valley envía a los trabajadores equipados con extintores y mochilas de agua.

Van Houten afirmó que un enfoque proactivo es imperativo para tener una temporada de incendios segura.

"Aunque no sea muy visible para alguien que anda en bicicleta, tengan la seguridad de que estamos haciendo mucho aquí arriba para intentar evitar que esto suceda y que tenemos planes en marcha en caso de que ocurra", aseguró.

Esto incluye trabajar en estrecha colaboración con las agencias de bomberos estatales y locales.

A nivel estatal, las autoridades están instando a los habitantes de Utah a ser extremadamente cautelosos este verano.

La Oficina de Administración de Tierras (BLM) anunció el jueves 4 de junio que implementará restricciones de fuego en tierras públicas en una docena de condados, incluidos Summit y Wasatch.

La División de Bosques, Fuego y Tierras Estatales de Utah impuso restricciones de fuego de la Fase 1 en las zonas no incorporadas del condado de Summit el viernes 5 de junio.

Las restricciones para el uso de fuegos artificiales están vigentes en todo el estado.

Deer Valley Resort es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos