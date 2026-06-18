Qué está abierto y qué está cerrado en Wasatch Back por el Juneteenth

En el condado de Summit, las oficinas de Park City y del condado estarán cerradas, incluyendo todas las sucursales de la Biblioteca del Condado de Summit.

Las oficinas y la biblioteca del condado de Wasatch también permanecerán cerradas el viernes. Por su parte, Heber City conmemorará el día feriado el lunes 22 de junio.

La recolección de basura del viernes en el condado de Wasatch se pospondrá para el lunes. El servicio de recolección en el condado de Summit no se verá afectado.

Las oficinas de correos permanecerán cerradas el viernes y no habrá entrega de correspondencia.

Sin embargo, las tiendas estatales de licores estarán abiertas el viernes, tras haber conmemorado el día feriado de manera anticipada el lunes 15 de junio.

Esta festividad fue reconocida oficialmente en 2021, luego de que el presidente Joe Biden promulgara la Ley del Día de la Independencia Nacional Juneteenth.

Juneteenth conmemora el día en que el mayor general de la Unión, Gordon Granger, llegó a Galveston, Texas, y anunció que las personas esclavizadas eran libres, más de dos años después de que se emitiera la Proclamación de Emancipación.

La legislación designó el 19 de junio como un día feriado público legal, convirtiéndolo en el primer nuevo día feriado federal desde la creación del Día de Martin Luther King Jr. en 1983.

Artículo traducido por María Camperos