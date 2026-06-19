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Carrera recreativa del 4 de julio de Park City Ski & Snowboard beneficiará a los deportes juveniles

KPCW | By Sydney Weaver
Published June 19, 2026 at 9:08 PM MDT
Runners stand at the finish of the Park City Ski and Snowboard Fourth of July 5k.
Parker Malatesta
/
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Los corredores se reúnen en la meta de la carrera 5K del Cuatro de Julio de Park City Ski and Snowboard.

Los corredores y caminantes pueden comenzar sus celebraciones del Cuatro de Julio con el pie derecho en la carrera 5K de Park City Ski & Snowboard.

Park City Ski & Snowboard ha organizado la carrera recreativa 5K del Cuatro de Julio durante 42 años consecutivos.

Gary Cole, fundador de Cole Sport, y Phil Thomson iniciaron esta carrera, la cual ahora tiene un cupo limitado a 1,000 corredores por año.

El copropietario de Cole Sport y exalumno de esquí y snowboard, Adam Cole, señaló que la carrera ha seguido la misma ruta durante cuatro décadas.

"Es divertido. Se corre principalmente de bajada, bastante rápido, tus piernas se mueven rápido a las 8 a. m. y luego das la vuelta, chocas los cinco con tus amigos en el camino de regreso y puedes ver a la gente caminar, y a los niños esforzándose, respirando con mucha fuerza", comentó en el programa Local News Hour de KPCW.

La carrera del 4 de julio comienza cerca del estacionamiento First Time de Park City Mountain.

Los corredores deben inscribirse a más tardar el 3 de julio. No habrá inscripciones el mismo día del evento.

El costo es de $50 para adultos y $30 para niños de 11 años o menos.

La carrera es una de las mayores actividades de recaudación de fondos para el equipo. Todos los ingresos benefician a los 1,200 atletas de deportes de invierno de Park City Ski & Snowboard.

Artículo traducido por María Camperos
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