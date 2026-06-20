Distrito Escolar de Park City: En marcha el proceso de remoción de las pilas de tierra de Treasure Mountain

Se espera que la tierra contaminada en el sitio de construcción de la Escuela Secundaria Treasure Mountain (Treasure Mountain Junior High) del Distrito Escolar de Park City sea removida en un plazo de tres semanas.

La tierra del lugar —al igual que en todo Park City— presenta niveles elevados de plomo y arsénico debido al pasado minero de la ciudad . El terreno fue excavado para la construcción del Complejo Deportivo Treasure Mountain , el cual incluye canchas de fútbol, canchas de tenis y un campo de sóftbol y béisbol en el área donde antes se ubicaba la escuela.

El plan de remoción coincide con una carta del Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) fechada el 12 de junio, en la cual se confirma que el distrito puede tratar la tierra del sitio como residuo no peligroso.

Asimismo, se reitera que las tierras contaminadas que excedan las normas reguladas a nivel federal deben trasladarse a un vertedero. Los reguladores no establecieron una fecha límite para estas acciones, pero sí solicitaron al distrito que actúe con rapidez.

La superintendente Lyndsay Huntsman señaló que los funcionarios del DEQ estuvieron en el lugar el 17 de junio para definir los siguientes pasos.

"Una vez que contemos con ese resumen, presentaremos un cronograma para agilizar la remoción de la tierra acopiada", comentó en el programa Local News Hour de KPCW el 18 de junio . "Prevemos que la tierra habrá sido retirada del sitio en las próximas dos o tres semanas, si no antes".

La carta permite al distrito continuar operando bajo lo que se conoce como una Exención Bevill. Esta disposición elimina el plazo habitual de 30 días para retirar la tierra que supere el umbral del Procedimiento de Lixiviación para la Característica de Toxicidad (TCLP ), una prueba diseñada para determinar si un elemento contiene materiales peligrosos.

Otorgada originalmente en 2023 , el distrito volvió a solicitar la exención en abril para asegurarse de que el sitio aún calificara para dicha clasificación. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) , este tipo de exención es habitual para los desechos generados por la minería.

No obstante, un convenio ambienta l impuesto en el sitio de Treasure por la EPA exige la remoción de la tierra que exceda los umbrales del TCLP. Según el convenio, dicho retiro debe efectuarse dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de las obras de construcción en el lugar.

La carta más reciente de la Exención Bevill no impone un plazo más corto, pero solicita que "se proporcione un cronograma para la remoción expedita" de la tierra que supere el TCLP. El departamento estatal indicó que los residuos pueden desecharse en cualquier vertedero de Clase I, II o V que cuente con una carta de aceptación de la instalación.

Huntsman afirmó que el distrito ya ha identificado un vertedero.

"Se trasladará al sur de Provo, en Fairfield", detalló Huntsman. "De hecho, recibimos una carta de aprobación por parte de esa instalación antes de obtener la Exención Bevill".

En un principio, el distrito quería evitar el traslado de la tierra fuera del sitio debido a que puede resultar costoso. Además, los materiales peligrosos solo pueden destinarse a vertederos específicos, lo que incrementa el costo.

Sin embargo, Huntsman explicó que el distrito incluyó una partida de contingencia de 1.5 millones de dólares para la gestión de tierras en su presupuesto.

"Sabíamos de antemano que existía la posibilidad de encontrar tierra contaminada que pudiera requerir o no un manejo especial, y esa es simplemente la naturaleza de construir en un sitio con estos antecedentes", señaló.

Solo algunas partes de una de las pilas de tierra superan el TCLP. El resto de la tierra se volverá a sepultar en el mismo lugar, lo cual está permitido bajo el convenio ambiental.

Huntsman mencionó que algunas pilas ya han sido sepultadas y se espera que todas sean movilizadas dentro de las próximas semanas.

"Muchas de esas pilas ya se han trasladado y excavado para comenzar a crear un terraplén en la parte posterior del campo de béisbol y sóftbol, por lo que el volumen de esos montículos se ha reducido de manera significativa en el transcurso de los últimos dos días", afirmó.

La tierra que se vuelva a sepultar debe cubrirse con una capa de seis pulgadas de tierra limpia, la cual se define como suelo que contiene 200 partes por millón de plomo o menos.

Artículo traducido por María Camperos