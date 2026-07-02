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LISTA: Cierres por el Cuatro de Julio en Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published July 2, 2026 at 9:13 AM MDT
The parade is scheduled to begin at 11 a.m.
Park City Municipal
Un ciclista sosteniendo una bandera estadounidense durante el desfile del Cuatro de Julio en Park City.

Estados Unidos celebra su 250.º aniversario este sábado, por lo que los edificios gubernamentales de la región de Wasatch Back cerrarán el día anterior para conmemorar la festividad del Cuatro de Julio.

Condado de Summit

Oficinas del condado de Summit - Cerrado el 3 de julio
Oficinas de Park City - Cerrado el 3 de julio
Bibliotecas del condado de Summit - Cerrado el 3 y 4 de julio
Biblioteca de Park City (Park City Library) - Cierra temprano el 3 de julio, Cerrado el 3 de julio
Park City MARC - Horario modificado el 3 de julio
Basin Rec Fieldhouse - Cerrado el 4 de julio
Recolección de basura del condado de Summit - Sin retrasos

Condado de Wasatch

Oficinas del condado de Wasatch - Cerrado el 3 de julio
Oficinas de Heber City - Cerrado el 3 de julio
Biblioteca del condado de Wasatch (Wasatch County Library) - Cerrado el 3 y 4 de julio
Recolección de basura del condado de Wasatch - La recogida del 3 de julio se pospone para el 6 de julio

A nivel estatal

Tiendas estatales de licores - Cerrado el 4 de julio
Servicio Postal de los EE. UU. (USPS) - Cerrado el 4 de julio, no habrá entrega de correo

Durante el fin de semana del Día de la Independencia, los visitantes de los Parques Nacionales podrán ingresar de forma gratuita desde el 3 hasta el 5 de julio. Este fin de semana abarca tres de los 11 días gratuitos del Servicio de Parques Nacionales para este 2026. Las tarifas de campamento y otros servicios adicionales seguirán vigentes.

Los Parques Estatales de Utah también ofrecerán un pase de acceso diario gratuito adicional para quienes visiten algún parque estatal el 4 de julio. El pase se podrá canjear por un día gratis en cualquier parque entre el 3 y el 6 de agosto.

Artículo traducido por María Camperos.
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