LISTA: Cierres por el Cuatro de Julio en Wasatch Back

Condado de Summit

Oficinas del condado de Summit - Cerrado el 3 de julio

Oficinas de Park City - Cerrado el 3 de julio

Bibliotecas del condado de Summit - Cerrado el 3 y 4 de julio

Biblioteca de Park City (Park City Library) - Cierra temprano el 3 de julio, Cerrado el 3 de julio

Park City MARC - Horario modificado el 3 de julio

Basin Rec Fieldhouse - Cerrado el 4 de julio

Recolección de basura del condado de Summit - Sin retrasos

Condado de Wasatch

Oficinas del condado de Wasatch - Cerrado el 3 de julio

Oficinas de Heber City - Cerrado el 3 de julio

Biblioteca del condado de Wasatch (Wasatch County Library) - Cerrado el 3 y 4 de julio

Recolección de basura del condado de Wasatch - La recogida del 3 de julio se pospone para el 6 de julio

A nivel estatal

Tiendas estatales de licores - Cerrado el 4 de julio

Servicio Postal de los EE. UU. (USPS) - Cerrado el 4 de julio, no habrá entrega de correo

Durante el fin de semana del Día de la Independencia, los visitantes de los Parques Nacionales podrán ingresar de forma gratuita desde el 3 hasta el 5 de julio. Este fin de semana abarca tres de los 11 días gratuitos del Servicio de Parques Nacionales para este 2026. Las tarifas de campamento y otros servicios adicionales seguirán vigentes.

Los Parques Estatales de Utah también ofrecerán un pase de acceso diario gratuito adicional para quienes visiten algún parque estatal el 4 de julio. El pase se podrá canjear por un día gratis en cualquier parque entre el 3 y el 6 de agosto.

Artículo traducido por María Camperos.