Líderes de Park City: Utilicen el transporte público para ir a las celebraciones del 4 de julio

El desfile del Cuatro de Julio de Park City es una celebración muy popular para quienes buscan conmemorar el Día de la Independencia.

El coordinador de eventos especiales, Chris Phinney, señaló que el desfile de este año contará con más de 70 carros alegóricos y se espera que atraiga a unos 50 000 visitantes.

«Va a traer a una gran multitud a la ciudad, así que tómense un poco de tiempo extra», advirtió. «Utilicen el autobús si tienen que venir en auto… y mentalícense de que habrá tráfico».

Phinney explicó que existen varios estacionamientos satélites en la zona, incluidos los de Park City Mountain, Deer Valley Resort, la escuela secundaria Park City High School y el estacionamiento de conexión (park-and-ride) de Richardson Flat. Cada uno de estos puntos cuenta con servicio gratuito de autobús hacia el centro de transporte de Old Town (Old Town Transit Center).

Estacionarse en China Bridge tendrá un costo de 30 dólares para los visitantes en un horario de 7 a. m. a 1 p. m. Después de esa hora, el acceso será gratuito.

Phinney detalló que las calles Main Street, Swede Alley y Park Avenue de Park City tendrán cierres parciales a partir de las 6 a. m. del día cuatro para permitir que los carros alegóricos se organicen.

«Todo se cerrará por completo a las 10 a. m.; toda esa zona quedará restringida con patrullas policiales y otras medidas de seguridad para garantizar que nadie pueda conducir por la calle», afirmó.

El desfile comenzará a las 11 a. m. y durará aproximadamente tres horas. Phinney indicó que las vialidades se reabrirán alrededor de las 2 p. m.

Sin embargo, las festividades continuarán. City Park contará con camiones de comida (food trucks), partidos de rugby y música en vivo de 12:30 a 5 p. m. Phinney añadió que a las 10 p. m. iniciará un espectáculo de drones que se podrá ver desde casi cualquier punto de Old Town.

La ciudad también recuerda a los residentes abstenerse de encender fuegos artificiales durante la festividad nacional, ya que el uso de pirotecnia está prohibido en todo el municipio.

El gobierno municipal de Park City es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

