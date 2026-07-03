El condado de Summit está mejor preparado para los incendios tras las evacuaciones de Parleys en 2021

Este año se cumplirán cinco años desde que 5 000 hogares fueron evacuados en las zonas de Pinebrook y Summit Park durante el incendio de Parleys Canyon.

Mitzi McIntyre, residente de Pinebrook, y su familia lo vivieron de primera mano.

“Solo recuerdo haberles mandado un mensaje de texto a seis amigos, y llegaron seis autos. Y todavía se me corta la voz al recordarlo”, relató a KPCW. “Me dijeron: ‘¿Qué nos llevamos?’, y solo agarramos fotos, las mascotas, las mascotas de los vecinos, y nos fuimos. Luego vino el alguacil y pintó un círculo grande al final de nuestra entrada, lo que significaba que la casa ya estaba vacía”.

McIntyre comentó que en ese entonces había demasiadas incógnitas, ya que nunca antes había tenido que evacuar. Este año, mientras los incendios forestales más grandes del país azotan el sur de Utah, ella y otros habitantes de su vecindario se están preparando con anticipación.

“Lo primero es asegurarse de que la póliza de seguro de vivienda esté actualizada y vaya acorde al valor actual de la casa”, recomendó McIntyre. “Si has vivido en cualquier parte de Park City por algún tiempo, el precio por el que compraste tu casa y lo que probablemente vale ahora son dos cosas muy diferentes”.

Ahora ella sabe exactamente qué debe llevarse en un abrir y cerrar de ojos y ya se registró para recibir las alertas de emergencia del condado de Summit. También está desbrozando la maleza alrededor de su propiedad.

La gerenta de emergencias del condado de Summit, Kathryn McMullin, señaló que las autoridades locales también aprendieron mucho del incendio de Parleys Canyon de 2021.

McMullin explicó que la comunicación se manejará de forma distinta en caso de incendios forestales graves y evacuaciones. Esto implica emitir actualizaciones a intervalos regulares —incluso si no hay información nueva— para combatir la incertidumbre.

También están trabajando en diversificar las opciones de refugio.

“Cuando tuvimos a 8 000 personas evacuadas y solo una persona se quedó a pasar la noche, nos dimos cuenta de que tal vez necesitamos alternativas de respaldo u otras opciones”, mencionó McMullin el 30 de junio en el programa Local News Hour de KPCW. “Queremos contar con opciones donde la gente pueda llevar a sus mascotas, sí lo necesitan, pero ¿cómo se estructuraría eso? Quizás se traduzca en alianzas con Airbnb o plataformas de alquileres a corto plazo… en lugar de tener que dormir en un catre dentro de una escuela secundaria”.

Summit County Sheriff's Office Un avión lanza retardante de fuego sobre el incendio de Parleys Canyon en 2021.

McIntyre pudo quedarse al otro lado de la carretera Interestatal 80, en Jeremy Ranch.

"Bajamos a la parte baja de Pinebrook y recuerdo haber visto el avión grande que lanzaba el retardante de fuego pasar sobre Parleys, y pensé: 'Llegó la caballería, nuestra casa va a estar a salvo”», relató. «Creo que estuvimos fuera unos cuatro días y fue una situación bastante tensa".

McIntyre también recomienda ponerse en contacto con los vecinos para conocer sus planes de viaje.

"En 2021, mi vecino de enfrente estaba fuera de la ciudad, y esa es probablemente la peor sensación del mundo: llamar a tu vecino y decirle: “Tengo 10 minutos, ¿qué quieres que saque de tu casa?'", comentó McIntyre.

Este año, asegura, ya tienen un plan.

Artículo traducido por María Camperos.