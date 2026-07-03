West Hills estará en la boleta electoral de 2026, dictamina la Corte Suprema de Utah

Los planes para West Hills, una propuesta ciudad del condado de Summit al oeste de Kamas, han estado en desarrollo desde que el abogado de bienes raíces Derek Anderson presentó la documentación inicial en abril de 2023.

En los tres años transcurridos desde entonces, la propuesta ha pasado por una serie de audiencias públicas, revisiones de límites territoriales y demandas judiciales.

El fallo de la Corte Suprema de Utah emitido el jueves 2 de julio coloca la propuesta de incorporación de la ciudad en la boleta electoral para las elecciones generales de 2026, el paso final antes de que West Hills pueda convertirse en realidad.

La decisión del máximo tribunal resuelve una disputa entre Anderson y un grupo de propietarios de tierras, quienes fueron incluidos dentro de los límites de la ciudad después de que venciera el plazo para solicitar su exclusión de manera voluntaria.

Dichas personas argumentaban que era ilegal permitir que ciertos propietarios solicitaran ser excluidos del proyecto de la ciudad, mientras que a otros se les negaba esa opción.

Un juez del 3.er Tribunal de Distrito se puso del lado del grupo en octubre de 2025. Sin embargo, la Corte Suprema llegó a la conclusión opuesta, señalando que la legislación estatal debe fijar un límite en algún punto.

«Un límite basado en plazos de tiempo es intrínsecamente arbitrario hasta cierto nivel, pero eso no lo hace irrazonable», escribieron los magistrados.

Los jueces concluyeron que la fecha límite es importante porque otorga a los «promotores y opositores certeza y tiempo para prepararse para la elección de incorporación».

Y, añadieron, la elección en sí misma es «la salvaguarda definitiva», permitiendo que los votantes decidan si la ciudad debe seguir adelante.

En un comunicado, Anderson aplaudió el fallo.

«Esta es una victoria para los propietarios comunes, los derechos de propiedad individuales y la autonomía de gobierno», afirmó.

Por su parte, Janet Conway, abogada que representa al grupo de propietarios, expresó en un comunicado: «Estamos decepcionados con el fallo y estamos evaluando nuestras opciones y los siguientes pasos a seguir».

Con la resolución del tribunal, West Hills se someterá a votación en noviembre. Para proceder con la incorporación, el proyecto debe recibir el apoyo de la mayoría de los habitantes que se encuentran dentro de los límites propuestos para la ciudad.

Artículo traducido por María Camperos.

