MIDA aprueba un presupuesto de $122 millones para el año fiscal 2027

MIDA aprobó un presupuesto equilibrado para el año en una reunión de la junta directiva el 26 de junio.

Para el año fiscal 2027, que comenzó el 1 de julio, tanto los ingresos como los gastos serán de $121.6 millones de dólares. Esto representa un incremento del 18% en comparación con el presupuesto de $103.1 millones del año pasado.

La directora financiera de MIDA, Paula Eldredge, señaló que a medida que crecen las áreas de proyectos de MIDA en todo el estado, también lo hace el presupuesto de la autoridad.

"Anticipamos un aumento en los ingresos provenientes de nuestras áreas de proyectos, especialmente con la asignación del impuesto a la propiedad, así como con los impuestos y tarifas", explicó. "Esto es realmente una consecuencia del crecimiento en nuestras áreas de proyectos. Estamos viendo verdaderamente los beneficios de las inversiones en infraestructura que se realizaron en años anteriores".

Los ingresos de MIDA provienen de diversas fuentes, que incluyen impuestos, tarifas en sustitución e ingresos intergubernamentales.

Por ejemplo, en el condado de Wasatch, donde MIDA supervisa el desarrollo de East Village y otros proyectos importantes en la cuenca de Jordanelle, existe un acuerdo de distribución de impuestos. MIDA retiene el 75% de los nuevos ingresos por impuestos a la propiedad en la zona durante 40 años, mientras que las autoridades fiscales del condado de Wasatch reciben el 25%. La parte de los ingresos fiscales que le corresponde a MIDA se reinvierte en los proyectos locales.

Los gastos previstos por MIDA para el año fiscal 2027 serán mayores en el condado de Wasatch. Se anticipa un gasto de alrededor de $33 millones de dólares, además de transferencias por más de $23 millones para dos de sus distritos de infraestructura pública en dicho condado.

Un distrito financia la infraestructura en East Village y sus alrededores; el otro incluye instalaciones de golf y ecuestres al este de la ruta U.S. 40.

Eldredge también destacó casi $12 millones de dólares en gastos relacionados con la deuda.

"Esto incluye los préstamos para el Edificio D, que es la vivienda de precio accesible que tenemos en el condado de Wasatch, y también los bonos emitidos por MIDA que benefician la infraestructura —o que la financiaron— en el condado de Wasatch", detalló.

El Edificio D forma parte de Pioche Village, un desarrollo residencial ubicado justo al sur de la telecabina Jordanelle Express de Deer Valley.

Eldredge mencionó que los costos administrativos serán ligeramente superiores para el año fiscal 2027 debido al crecimiento en las áreas de proyectos de MIDA.

MIDA es una entidad estatal fundada para apoyar a las fuerzas militares e impulsar el desarrollo económico. Cuenta con ocho proyectos distribuidos por todo el estado, incluidos algunos vinculados a la Guardia Nacional de Utah y a la Base de la Fuerza Aérea Hill. Su proyecto más recientemente anunciado es Stratos, un centro de datos a hiperescala planificado para el condado de Box Elder.

Artículo traducido por María Camperos.