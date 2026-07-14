El Concejo Municipal de Park City respalda la construcción de un centro para adultos mayores de 15,000 pies cuadrados para 2029

El Centro para Adultos Mayores de Park City se ha quedado pequeño para su ubicación actual en Woodside Avenue, y los adultos mayores llevan casi una década pidiendo una nueva ubicación con más espacio.

El Concejo Municipal de Park City se decidió por el concepto básico para las nuevas instalaciones en su reunión número 17 sobre el proyecto, el pasado 9 de julio.

El centro, proyectado en el estacionamiento de Mawhinney frente a la Biblioteca de Park City, tendrá una superficie de 15,000 pies cuadrados, según informó el gerente de proyectos de desarrollo económico, Matt Lee.

"Cuenta con un total de 52 espacios de estacionamiento, un poco más de los 47 que existen actualmente allí, pero permite tener una buena cantidad de áreas verdes alrededor del edificio, y esto es con una superficie de ocupación de 8,800 pies cuadrados", señaló.

La planta principal del nuevo centro contará con una cocina comercial, un comedor para 100 personas con escenario, y una sala de estar y de billar. También habrá un patio pequeño. El segundo piso dispondrá de una sala de ejercicio, dos aulas de usos múltiples, una terraza de 1,500 pies cuadrados y oficinas.

El concejo se mostró conforme con el concepto, aunque el concejal Ed Parigian quería que el personal ofreciera opciones para futuros estacionamientos.

"Sigue sin encantarme la idea de los 52 espacios, pero podría estar de acuerdo si hay una promesa de que, si las cosas no funcionan una vez construido esto y terminamos con problemas de estacionamiento, me gustaría que tuviéramos un plan", expresó.

El concejo destinó 15 millones de dólares para el centro cuando aprobó el presupuesto para el año fiscal 2027 en junio. El director de desarrollo económico de Park City, Chris Eggleton, señaló que el condado de Summit también planea aportar fondos.

El concejo aprobará oficialmente el diseño en una reunión este otoño. Posteriormente, la Comisión de Planificación de Park City revisará los planos.

La meta de la ciudad es aprobar el contrato de construcción para la primavera de 2027 y completar el centro para el invierno de 2028 o 2029.

El Gobierno Municipal de Park City brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

