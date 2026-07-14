El condado de Summit recibió 3 reportes de fuegos artificiales ilegales este Cuatro de Julio.

La alguacil del condado de Summit, Kacey Bates, señaló que las festividades del 4 de Julio fueron "muy exitosas" desde la perspectiva de las fuerzas del orden.

"Tuvimos casi un 100% de cumplimiento durante el fin de semana del Cuatro de Julio", comentó el 13 de julio en el programa Local News Hour de KPCW. "Sí escuchamos algunos [fuegos artificiales]".

Durante los días 3, 4 y 5 de julio, los despachadores de la oficina del alguacil solo registraron tres llamadas por posibles infracciones relacionadas con pirotecnia. Los registros de los tribunales estatales no indican que se haya acusado o citado a nadie por utilizar fuegos artificiales en esas fechas.

Por su parte, los distritos de bomberos de Park City, North Summit y South Summit informaron a KPCW que no registraron ningún incendio provocado por luces de bengala, cohetes o similares.

Bates atribuye este logro al éxito de las campañas de comunicación estatales y del condado.

"Colocamos vallas publicitarias... Las pusimos en todos los puntos de entrada de la gente. Creo que fue de gran ayuda que nuestros municipios se sumaran a la iniciativa", expresó Bates. "Solo quiero agradecer a los residentes y a nuestros municipios por entender la importancia de esto; nos encontramos en una situación muy difícil en cuanto al peligro de incendios y no vale la pena arriesgarse".

La prohibición predeterminada de fuegos artificiales en Utah vuelve a estar en vigor de cara al Día del Pionero (Pioneer Day).

El gobernador Spencer Cox prohibió la pirotecnia durante el Cuatro de Julio mediante una orden ejecutiva de emergencia. Aunque aún no está claro si tomará la misma medida para el 24 de julio, Bates considera que es muy probable.

Los gobiernos municipales tuvieron la opción de establecer excepciones a la orden del gobernador. Es por ello que eventos como el Rodeo de Oakley, por ejemplo, pudieron lanzar fuegos artificiales este año.

Mientras tanto, cada vez más ciudades recurren a los espectáculos de drones ante el empeoramiento de las condiciones de sequía.

El alcalde de Kamas, Matt McCormick, comentó recientemente que una empresa se puso en contacto con él para ofrecer un espectáculo de drones en la feria anual de la ciudad, los Fiesta Days. El personal municipal está evaluando los costos para implementarlo el próximo año.

"Me encantan los fuegos artificiales y su tradición, pero con el avance del desarrollo urbano y los veranos cada vez más secos, se está volviendo más complicado", expresó McCormick durante una reunión del consejo municipal en mayo.

Las restricciones de fuego de Nivel 2 (Stage 2), que prohíben la mayoría de las fogatas y llamas abiertas, siguen vigentes en todas las zonas no incorporadas del condado de Summit, a excepción de los terrenos del Servicio Forestal. Las regulaciones en las distintas ciudades pueden variar.

Artículo traducido por María Camperos.

