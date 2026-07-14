El incendio de Buck Basin en el condado de Wasatch crece a 170 acres

Los equipos de emergencia están combatiendo el creciente incendio de Buck Basin en el condado de Wasatch, tanto por tierra como desde el aire.

Un rayo provocó el incendio el sábado 11 de julio, y para el lunes por la mañana ya se había extendido a 170 acres. El nivel de contención es del 0%.

El fuego está ardiendo en una zona boscosa dentro del Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache, a unas 4 o 5 millas al noroeste del embalse de Currant Creek. Los servicios de emergencia del condado estiman que se encuentra a 3 millas de Timber Lakes.

Por el momento, ninguna estructura se encuentra amenazada.

Utah Fire Info informa que camiones de bomberos, helicópteros, un avión cisterna y cuadrillas terrestres se encuentran atendiendo la emergencia.

El gerente de emergencias del condado de Wasatch, Jeremy Hales, comentó a KPCW el lunes por la mañana que un equipo de gestión de incidentes de mayor envergadura asumiría el mando de las labores de extinción a partir de esa misma noche.

Este nuevo incendio se presenta en un momento en que Utah se enfrenta a una ola de calor sin precedentes .

Es posible que el humo sea visible en los condados de Summit y Wasatch. Se solicita a los residentes no reportar los avistamientos de humo.

Artículo traducido por María Camperos.