La audiencia de apelación sobre los telesillas de Park City Mountain se centra en la capacidad de carga

El oficial de audiencias administrativas de Park City, Tim Pack, revisó este jueves 16 de julio la apelación de dos solicitudes para renovar los telesillas Silverlode, Eagle y Eaglet de Park City Mountain.

Una de las solicitudes ampliará el telesilla Silverlode Express de un sistema desembragable para seis pasajeros a uno con capacidad para ocho pasajeros. La otra sustituirá a los telesillas Eagle y Eaglet, que tienen 30 años de antigüedad, por un telesilla desembragable de seis pasajeros y una estación a mitad de la montaña.

La Comisión de Planificación de Park City aprobó las mejoras el 27 de mayo. Posteriormente, el 8 de junio, seis residentes del área de Park City apelaron la decisión .

Pack tiene ahora hasta el 6 de agosto para otorgar o denegar la apelación.

Los apelantes consideran que la comisión de planificación ignoró de forma ilegal la evidencia de que los cambios contribuirían a crear condiciones inseguras y de saturación en el terreno asistido por Silverlode y Eagle. Su apelación sostiene que los comisionados debieron haber tomado en cuenta la capacidad de carga óptima (comfortable carrying capacity o CCC), que mide cuántos esquiadores y practicantes de snowboard puede gestionar la montaña.

Hyrum Bosserman, abogado de los apelantes, afirmó que la estación de esquí ya ha admitido en su propia solicitud que las mejoras podrían ser perjudiciales para los visitantes, al detallar cómo mitigar el tráfico y el estacionamiento.

"Ellos han determinado que la construcción del telesilla y su funcionamiento generan un impacto adverso, de tal manera que necesitaban un plan, y que dicho plan proporciona un medio viable para lidiar con ese impacto", señaló. "No podemos determinar si el problema del estacionamiento está mitigado sin un análisis de la CCC".

La capacidad de carga óptima (CCC) tuvo un papel destacado en el primer intento de Park City Mountain por renovar Silverlode, Eagle y Eaglet en 2022. En esa ocasión, cuatro residentes lograron revocar la aprobación inicial del departamento de planificación, lo que dio inicio a tres años de litigios.

Una diferencia clave es que la solicitud de 2022 se presentó bajo un proceso administrativo que requería información de la CCC. Asimismo, otorgaba la última palabra al director de planificación de la ciudad en lugar de a la comisión de planificación.

Por otra parte, la abogada de la municipalidad de Park City, Lara Swenson, aclaró que los permisos de uso condicional (conditional use permits o CUP) no exigen datos de la CCC.

"El lenguaje claro del acuerdo de desarrollo no requiere un análisis de la CCC ni ningún otro criterio independiente para el CUP más allá de lo que exige el código", explicó.

La revisión de Pack se limita a la información de las reuniones de la comisión de planificación —incluidos los comentarios del público— junto con los argumentos presentados en la audiencia por los abogados de los apelantes, de Park City Mountain y de la ciudad.

El Municipio de Park City y la fundación EpicPromise de Vail Resorts brindan apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

