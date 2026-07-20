El transporte invernal de Park City hacia Bonanza Flat podría convertirse en un servicio permanente

Park City lanzó un programa piloto en diciembre de 2025 para ampliar el servicio de transporte hacia Bonanza Flat durante el invierno, y fue todo un éxito.

Julia Collins, planificadora sénior de transporte, señaló que anteriormente la ciudad solo ofrecía transporte a principios del invierno hasta la cima de Guardsman Pass por un periodo de 10 o 15 días. Este invierno, ampliaron el servicio para que operara de viernes a domingo durante 15 semanas.

"Cambiamos el modelo para duplicar esas horas diarias y triplicar la cantidad de días de operación en comparación con los inviernos anteriores, lo que dio como resultado que el transporte brindara casi 4,000 viajes a pasajeros", explicó.

Collins afirmó que el éxito del programa piloto se debió en parte a un transporte más accesible. Su equipo reconfiguró la ruta de autobús 9 Purple y desplegó camionetas con capacidad para 11 pasajeros con el fin de crear una ruta de transporte más corta y eficiente. Dicha ruta también se conectó con la red más amplia de Park City Transit, permitiendo que las personas accedieran al servicio desde diversos puntos de la ciudad.

La zona fue además uno de los únicos lugares que contó con nieve constante durante un invierno que resultó anormalmente cálido.

Collins mencionó que su propia experiencia al utilizar el transporte invernal demostró el beneficio que aporta tanto a los visitantes como a los residentes locales. Conoció a usuarios de Florida que se dirigían a caminar con raquetas de nieve en Bonanza Flat, así como a un residente de Park City que se propuso como meta utilizar el servicio cada fin de semana.

"[También] conocí a un empleado que vive en Midway, quien subía haciendo esquí de travesía (skinning) los viernes para ir a trabajar al Montage [Deer Valley], y después tomaba el autobús de regreso para esquiar hasta su casa", relató Collins. "Estas son las historias de éxito que se logran al ofrecer un servicio durante todo el invierno".

Tanzi Propst / Park City Municipal Casi 4,000 personas utilizaron el transporte invernal de Park City para acceder a los senderos de Bonanza Flat durante el invierno de 2025-2026.

El programa piloto de transporte invernal no sería posible sin su popular programa hermano de verano.

La ciudad adquirió la propiedad de Guardsman Pass de más de 1,300 acres en 2017 y, tres años después, la preservó como espacio abierto protegido a través de la organización Utah Open Lands .

Para ayudar a los residentes locales a acceder al lugar, Park City lanzó el programa Transit to Trails en 2021, el cual ofreció un servicio de transporte gratuito hacia las rutas de senderismo de Bonanza Flat y Bloods Lake durante el verano.

Ese programa se disparó en el verano de 2025 cuando la ciudad comenzó a cobrar por el estacionamiento en el inicio de los senderos (trailheads) . Collins señaló que el sistema de tarifas evitó que las personas se estacionaran ilegalmente en esas zonas y motivó a más gente a utilizar el transporte público. Asimismo, generó el financiamiento para ampliar el servicio de transporte.

"Podemos reinvertir esos fondos directamente en el acceso y la movilidad hacia la zona de Bonanza Flat, lo que ahora nos permite ofrecer acceso en verano y, gracias a este programa piloto, durante todo el invierno", explicó.

Las tarifas de estacionamiento del verano generaron casi $319,000 dólares, quedando un excedente de más de $91,000 dólares después de los gastos de operación. Alrededor de $64,000 dólares de ese dinero se destinaron al lanzamiento del programa piloto de invierno.

Dado el éxito de los transportes tanto de verano como de invierno, Collins mencionó que su equipo busca hacer que estos programas sean permanentes y presentará un plan ante el Concejo Municipal de Park City a finales de este año.

El concejo ya respaldó la continuidad de los programas de una forma: aprobó l a compra de cinco autobuses de 34 pies el 9 de julio para apoyar el servicio hacia Bonanza Flat.

El Gobierno Municipal de Park City (Park City Municipal) es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

