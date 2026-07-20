El condado de Summit y Park City emiten una advertencia de estafa luego de que varios residentes recibieran facturas falsas

Estafadores desconocidos están utilizando información de acceso público para engañar a los residentes de Utah, intentando defraudarles miles de dólares. Esto incluye hacerse pasar por los departamentos de planificación de Park City y del condado de Summit.

Tiffanie Robinson, planificadora del condado de Summit, señaló que Tony Tyler, reconocido por desarrollar proyectos inmobiliarios en Main Street de Park City y en Snyderville Basin, recibió recientemente una factura fraudulenta.

"Tony recibió una la noche del lunes", comentó Robinson durante la reunión del martes de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin. "Dice que es una factura de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin dirigida a los solicitantes por distintos cobros, especificando el nombre de su proyecto y todos los detalles".

El Gobierno Municipal de Park City (Park City Municipal) y el sistema de Tribunales del Estado de Utah están recibiendo reportes similares por parte de los residentes. Los estafadores se están haciendo pasar por agencias gubernamentales oficiales para exigir transferencias bancarias o tarjetas de regalo.

Funcionarios de los tribunales estatales señalan que estas estafas pueden incluir documentos falsos generados por inteligencia artificial que lucen oficiales. Indican que el sentido de urgencia, las amenazas, los números telefónicos extraños y los documentos o detalles poco habituales pueden ser señales de que algo anda mal. Haga clic aquí para ver ejemplos .

"Estamos observando un aumento tanto en la frecuencia como en la sofisticación de estos correos electrónicos fraudulentos dirigidos a nuestros residentes", afirmó la teniente Danielle Snelson, del Departamento de Policía de Park City. "Investigaremos cada caso reportado en el que se utilicen indebidamente registros públicos para aprovecharse de las personas. Sin embargo, la prevención sigue siendo nuestra herramienta más fuerte".

Park City recuerda a los residentes que las comunicaciones legítimas solo provendrán de direcciones de correo electrónico verificadas con la extensión .gov.

La ciudad alienta a cualquier persona a llamar y verificar directamente con la fuente oficial si sospecha que está siendo víctima de una estafa. Park City nunca indicará a los residentes que "solo respondan a este correo electrónico" en sus comunicaciones.

Las estafas se pueden reportar ante las autoridades policiales locales, en scams.utah.gov o en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del gobierno federal (Internet Crime Complaint Center).

Artículo traducido por María Camperos.

