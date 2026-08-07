El Distrito Escolar de Park City ha retirado suelo peligroso de un sitio de construcción

El Distrito Escolar de Park City confirmó este jueves a KPCW que el suelo peligroso del complejo deportivo Treasure Mountain ya ha sido retirado.

La tierra se excavó durante las obras de construcción. El distrito está construyendo campos de fútbol, canchas de tenis y un campo de sóftbol y béisbol en el terreno donde anteriormente se encontraba la escuela secundaria Treasure Mountain Junior High.

Aunque aún quedan pilas de tierra en el lugar, la superintendente Lyndsay Huntsman afirmó que todo el material peligroso ha sido retirado. Se trata del suelo que superaba el umbral del Procedimiento de Lixiviación para la Caracterización de Toxicidad (TCLP, por sus siglas en inglés) —una prueba diseñada para determinar si un material contiene residuos potencialmente dañinos.

Huntsman detalló que la tierra que superó los niveles del TCLP se envió a un vertedero al sur de Provo.

El resto de la tierra del sitio se utilizará para levantar un talud alrededor de los campos de sóftbol y béisbol.

"El suelo restante que no superó los límites del TCLP y que tiene permitido permanecer en el sitio se enterrará y sellará; se traerá relleno limpio y luego se ajardinará la zona", explicó.

Esa tierra está contaminada con trazas de plomo y arsénico provenientes de la época minera de Park City. El Departamento de Calidad Ambiental de Utah aclaró que el suelo no se considera peligroso .

Huntsman indicó que se prevé que esa tierra quede enterrada nuevamente durante el otoño.

"Como ocurre en cualquier proyecto de construcción, surgen imprevistos que retrasan los plazos, pero mantenemos la esperanza de concluir a finales de octubre", señaló.

Esa estimación coincide con la fecha prevista para la finalización de las obras .

Artículo traducido por María Camperos.

